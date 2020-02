Wettbewerb: NRZ Dinslaken sucht den ÖPNV-Nutzer des Jahres

Dinslaken. Sie verbringen täglich viel Zeit in Bus und Bahn? Dann machen Sie im Rahmen unseres NRZ-Bürgerbarometers mit und gewinnen einen Gutschein.

Sie fahren jeden Tag mit Bus und Bahn zur Arbeit? Verbringen einen Großteil Ihres Feierabends an der Haltestelle oder im Regionalexpress? Dann sind Sie bei uns genau richtig: Wir küren im Rahmen unseres NRZ-Bürgerbarometers Dinslakens ÖPNV-Nutzer des Jahres.

Die Regeln: Es zählen Bus-, Bahn- und Zugfahrten in und außerhalb Dinslakens. Dabei sollte es sich jedoch um regelmäßige Fahrten zum Arbeitsplatz oder zur Ausbildungsstelle handeln. Wochenendtrips oder Urlaubsreisen dürfen nicht angegeben werden. Der Teilnehmer mit der weitesten Strecke gewinnt. Hierbei kommt es einzig und allein auf die Fahrminuten an. Wartezeiten zwischen Umstiegen werden nicht mitgerechnet.bürgerbarometer dinslaken – diese menschen haben wir befragt

Der Preis: Dem Gewinner unseres Wettbewerbs winkt ein Pokal sowie ein Restaurantgutschein.

Die Teilnahmebedingungen: Schicken sie uns einfach eine E-Mail an lok.dinslaken@nrz.de und geben Sie Start- und Zielhaltestelle (plus ggf. Umstiege) sowie die Anzahl der Fahrten pro Woche an. Einsendeschluss ist Mittwoch, 4. März, um 14 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wichtiger Hinweis: Über den Gewinner des Wettbewerbs berichten wir im Rahmen unseres NRZ-Bürgerbarometers.

Datenschutz: Wir informieren Sie gerne über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Internetseite www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation oder unter der kostenfreien Rufnummer 0800/804-3333.