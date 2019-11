Wegen der Gesamtschule: Gymnasium Hiesfeld muss umziehen

Dinslaken. Das Gymnasium in Dinslaken-Hiesfeld wird umziehen. Darüber hat Dezernentin Christa Jahnke-Horstmann die Politik informiert. Das ist der Grund.

Das Gymnasium im GHZ (Gustav-Heinemann-Schulzentrum) in Hiesfeld wird umziehen. Darüber hat die Stadtverwaltung die Politik im Schulausschuss informiert.

Noch an der Kirchstraße 63 ansässig, soll es in Zukunft auf die andere Straßenseite ins Gebäude mit der Hausnummer 50 ziehen, wo noch die Realschule beheimatet ist – und so Platz für die ab dem nächsten Schuljahr startende Gesamtschule machen, auf die bereits jetzt ein großes Schild hinweist.

Das ist der Grund

Grund: Die soll fünfzügig sein und wird demnach mehr Platz benötigen als das dreizügige GHZ-Gymnasium. Das Schulzentrum soll in einen Nordbereich - dort ist aktuell das Gymnasium und künftig die Gesamtschule – und einen Südbereich (künftig Gymnasium, jetzt noch Realschule) aufgeteilt sein.

Der Umzug des Gymnasiums ist eine der Maßnahmen im Rahmen Gesamtschule der Schulentwicklung, über die Dezernentin Christa Jahnke-Horstmann im Schulausschuss informierte. Auch erläuterte sie, dass sich Vertreter von Realschule und Friedrich-Althoff-Schule (FAS) auf eine Raumaufteilung in dem Schulgebäude Am Stadtbad geeinigt hätten. Die beiden Schulen werden bekanntlich in mehreren Schritten umziehen.

Noch nicht geklärt sind Fragen zu Lernmaterialien oder Ausstattungsdetails. Gespräch hierüber soll es im Januar geben.