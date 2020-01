Wechsel an weiterführende Schule: Das sollen Eltern beachten

Das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen der Stadt zum kommenden Schuljahr startet bald: Vom 1. bis zum 5. Februar müssen Eltern der aktuellen Viertklässler bekanntlich entscheiden, welche weiterführende Schule in Dinslaken die richtige für ihr Kind ist.

Dass das keine leicht zu treffende Entscheidung ist, gerade wenn die Einschätzungen der Lehrer von den Vorstellungen der Eltern abweichen, wissen sowohl die Mitarbeiter der Stadt als auch die Lehrer. „Und doch sollten Eltern eine realistische und ehrliche Entscheidung treffen. Im Interesse ihres Kindes“, betont Schuldezernentin Christa Jahnke-Horstmann. Es sei wichtig, sich „eng mit den Schulleitungen der abgebenden Grundschule und auch mit der aufnehmenden weiterführenden Schule zu beraten“. Die begründete Schulformempfehlung, die die Viertklässler nun alle erhalten, sei dabei ein wichtiger Faktor.

Es zählen mehr als nur die Noten

Diese Schulformempfehlungen werden ab der kommenden Woche ausgeteilt – mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4. Vorausgegangen sind ihnen bereits Beratungsgespräche im November und Dezember, erklärt Andrea Köppen, die Leiterin der Bruchschule: „Das ist auch für uns eine sehr spannende Zeit, weil wir gemeinsam mit den Eltern auf die vier Jahre an der Grundschule zurückblicken und schauen, wie sich das Kind entwickelt hat."

Dabei gehe es nicht allein um die Noten, „sondern um das ganze Kind“, betont Köppen. Bei der begründeten Schulformempfehlung sei es auch wichtig darauf zu achten, wie selbstständig ein Kind sei, welche Sozialkompetenzen es bereits mitbringe oder wie es mit Misserfolgen umgehen könne. „Diese Betrachtungen machen uns natürlich nicht zu Hellsehern, aber wir haben viel Erfahrung“, sagt Köppen. Die meisten Rückmeldungen, die sie auch Jahre später noch von Eltern erhalten habe, hätten bestätigt, dass man mit den Empfehlungen richtig gelegen habe.

Lehrer der weiterführenden Schulen sind überzeugt von Empfehlungen

Auch die Lehrer der weiterführenden Schulen sind überzeugt von der Aussagekraft dieser Empfehlungen. „Wir nehmen sie sehr ernst“, sagt Astrid Weidler, Schulleiterin am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG). Das schließe allerdings nicht aus, dass man am Gymnasium auch Kinder mit einer eingeschränkten Gymnasialempfehlung annehme, betont sie.

„Auch beraten wir an den weiterführenden Schulen ja erneut und zeigen den Eltern Alternativen auf, wenn wir Zweifel an der gymnasialen Eignung des Kindes haben“, sagt die Schulleiterin.

Dann werden Eltern in Dinslaken beispielsweise an die Realschule in Hiesfeld verwiesen und dort nochmal beraten. „Das machen wir, schlussendlich entscheidet aber immer der Elternwille“, erklärt Heike Tuda, die Leiterin der Realschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum (GHZ). So ist es in NRW gesetzlich auch festgelegt.

Schlussendlich entscheiden die Eltern

Das heißt: Auch wenn sowohl die Grundschullehrer als auch die Lehrer der weiterführenden Schule die Wahl der Eltern als falsch erachten, kann das Kind an der Wunschschule angemeldet werden. Oftmals sei es dann aber so, dass die Kinder mit den Anforderungen nicht zurechtkämen und überfordert seien – erzählen die Lehrer.

„Und so werden da dann leider oftmals Kinder draus, die deprimiert sind und deren Motivation sinkt, weil sie vielleicht zwar lernen, aber einfach keine Erfolge erzielen“, sagt Realschulleiterin Tuda.

Jedes Jahr müssen zwischen 16 und 28 Kinder die Schule wechseln

Schüler, die den Anforderungen nicht gewachsen sind, müssen im gegliederten System – sprich bei Gymnasium, Realschule, Hauptschule – die Schule wechseln. Also runter vom Gymnasium und auf die Realschule oder die Gesamtschule, zum Beispiel. In Dinslaken sind jedes Jahr zwischen 16 und 28 Kinder davon betroffen.

Doch die Plätze an der hiesigen Realschule und auch an der Ernst-Barlach-Gesamtschule (EBGS) sind oftmals gar nicht frei. „So durchlässig wie man denkt ist das System nach unten also doch nicht“, sagt OHG-Chefin Weidler. Anders herum, also nach oben hin durchlässig, sei es hingegen schon, findet Realschulchefin Heike Tuda. „Das Schulsystem ist nach oben hin mittlerweile so vielfältig“, sagt sie. Es gebe viele verschiedene Möglichkeiten, das Abitur zu erreichen – auch, wenn man die Klasse 5 nicht an einem Gymnasium besucht hat.

EBGS: 80 Prozent aller Abiturienten hatten keine Empfehlung fürs Gymnasium

An der EBGS, die ja als Gesamtschule zum integrativen Schulsystem zählt, wo alle Schüler gemeinsam lernen, sei es zum Beispiel so, dass 80 Prozent aller Abiturienten ursprünglich keine Empfehlung fürs Gymnasium hatten und ihr Abi trotzdem geschafft haben, erzählt EBGS-Leiter Hans-Ulrich Wangerin. „Es gibt immer Perspektiven, auch wenn die Schulformempfehlung vielleicht nicht so ausfällt, wie erhofft“, sagt er dazu.

Auch Wangerin rät, Kinder nicht als „Versuchskaninchen“ zu sehen und sich an der Schulformempfehlung zu orientieren.

>> DIE BEGRÜNDETE SCHULFORMEMPFEHLUNG