„Fridays for Future“ Voerde: Rund 70 Schüler bei Klimademo – nach dem Unterricht

Voerde/Dinslaken. An erster Klimademo in Voerde nahmen rund 70 Schüler teil. Orga-Team der Comenius-Gesamtschule erhielt Unterstützung von Lehrern und Verwaltung.

Rund 70 Schülerinnen und Schüler der Comenius-Gesamtschule in Voerde sind nach Unterrichtsschluss am Freitagvormittag gemeinsam auf die Straße gegangen, um das Thema „Klimaschutz“ auch in Voerde zu einem Thema zu machen.

Der Klimastreik war der erste in der Stadt. Neben vielen Lehrern der Gesamtschule nahm mit Bürgermeister Dirk Haarmann, der Technischen Beigeordneten Nicole Johann und dem Beigeordneten Jörg Rütten auch die gesamte Verwaltungsspitze teil.

Schüler wollen weitermachen mit Klimastreiks

Die Organisatoren, Schülervertreter der Comenius-Gesamtschule, zeigten sich nach Abschluss der Demo zufrieden. Sie wollen auf jeden Fall weitermachen.

Auch in Dinslaken sind am Freitag wieder hunderte Schüler auf die Straße gegangen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Aktuell befinden sich die Demonstranten vor dem Rathaus.

