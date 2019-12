Voerde: Ostgleis der Kreisbahn soll wieder genutzt werden

Auf den Gleisen parallel zum Wesel-Datteln-Kanal in Friedrichsfeld wird derzeit gearbeitet. Hintergrund: Ein Teil der nicht mehr genutzten Kreisbahn-Strecke soll wieder befahrbar gemacht werden. Es geht um den etwa 700 Meter langen Abschnitt, der östlich der Bundesstraße B 8 in Richtung Bucholtwelmen entlang der Wasserstraße zwischen der B-8-Kanalbrücke und dem Bahnübergang in Höhe der Bogenstraße verläuft, wie Anja Schulte, Pressesprecherin des Kreises Wesel, auf Nachfrage der NRZ mitteilt. Im Zuge der Arbeiten, die bald – Anfang dieses Monats – abgeschlossen sein sollen, werde das Gleisbett erneuert und würden die Schwellen ausgetauscht. Der Bereich sei bereits 2018 teilertüchtigt worden, mit den aktuellen Maßnahmen würden die damaligen Arbeiten vervollständigt.

Der Gleisabschnitt solle insbesondere als Warteposition dienen, um bei den für die Anfahrt des Hafens Emmelsum erforderlichen Wendemanövern mehr Raum zur Verfügung zu haben. Die Züge zum Hafen Emmelsum kommen, wie die Kreis-Pressesprecherin Schulte weiter ausführt, über die Deutsche-Bahn-Strecke Oberhausen-Spellen und müssten zunächst in die Oststrecke der Kreisbahn einfahren, um an der Weiche in Höhe des Kanu-Club-Heims an der Gehrstraße in Richtung Ziel zu wenden.

Bisher passte laut Kreis ein Zug in den Wendebereich

Das gleiche gelte für die aus dem Hafen zurückfahrenden Züge. Bisher habe ein Zug in den Wendebereich hinter der Weiche gepasst. Nach Ende der laufenden Arbeiten könnten sich an der Stelle zwei Züge bei ihrer Ein- und Ausfahrt begegnen. Dies führe zu einer deutlichen Zeitersparnis bei der Ausfahrt. Rangiert werde im Wendebereich nicht. Dies passiere in der Gleisgruppe an der Böskenstraße und im Hafen. Die Strecke der Deutschen Bahn zwischen Oberhausen-Spellen selbst sei weitestgehend einspurig, ein Rangieren sei dort nicht möglich.

Mit der von DeltaPort beabsichtigten Westerweiterung des Hafens Emmelsum, für die vor kurzem von der Bezirksregierung Düsseldorf der Planfeststellungsbeschluss erlassen wurde, hänge die derzeit erfolgende Maßnahme auf dem Teilstück der Kreisbahn nicht zusammen. Diese diene dazu, „die Dispositionsmöglichkeiten zu optimieren“, erläutert Schulte. Die Hafengesellschaft DeltaPort will, wie berichtet, in der Nachbarschaft zum Containerterminal, das die Firma Contargo Ende April 2017 im Hafen Emmelsum offiziell eröffnete, auf rund 15,8 Hektar eine Logistikfläche für die Ansiedlung von hafenaffinem Gewerbe schaffen.

Kreis: Weitere Reaktivierung nicht ausgeschlossen

Für eine weitere Reaktivierung der Oststrecke der Kreisbahn nach Bucholtwelmen gebe es konkret keine Planungen, erklärt die Pressesprecherin des Kreises gegenüber der NRZ weiter. Die Option bestand und bestehe aber bei entsprechender Nachfrage immer.

>>Info: Die Kreisbahn

Das Stammgleis der Kreisbahn besteht aus einem Ost- und einem Westgleis. Das Ostgleis wurde 1960 entlang dem Wesel-Datteln-Kanal errichtet, um die damals in Hünxe angesiedelte BP-Raffinerie an das Streckennetz der Bundesbahn anzuschließen, wie auf der Webseite des Kreises Wesel (www.kreis-wesel.de) zu lesen ist. 1972 sei der Anschluss des Hafens Emmelsum über das Westgleis erfolgt.

Der Betrieb der Kreisbahn auf der Oststrecke wurde nach Angaben von Anja Schulte, Pressesprecherin des Kreises Wesel, um 1980 mit der Stilllegung der BP-Raffinerie in Bucholtwelmen und dem Wegfall der Kesselwagentransporte eingestellt.