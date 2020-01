Voerde. Maskierter bedrohte Gaststätten-Angestellte in Voerde-Friedrichsfeld mit Waffe und erbeutete geringe Menge Bargeld. Fahndung bisher erfolglos.

Voerde: Maskierter bedroht Gaststätten-Angestellte mit Waffe

Eine 52-jährige Angestellte eines Gasthauses an der Poststraße in Friedrichsfeld ist am Freitag überfallen worden. Die Frau hatte vor der Gaststätte gewartet, als gegen 17.13 Uhr ein bisher unbekannter männlicher Täter mit einem blauen Fahrrad auf sie zufuhr. Der maskierte Mann warf das (Sport-)Fahrrad auf den Gehweg und bedrohte die Frau mit einer Waffe. Anschließend zog er sie in den Gasthof und zwang sie unter Vorhalt der Schusswaffe, Scheingeld aus der Kasse auszuhändigen. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem blauen Fahrrad und mit einer geringen Menge erbeuteten Bargelds in Richtung Haltepunkt Friedrichsfeld. Eine Fahndung auch unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers verlief bisher erfolglos.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,80 Meter groß, sprach gebrochen Deutsch (Akzent nicht bekannt), trug eine schwarze Hose, eine dunkelblaue Jacke mit Fellbesatz und hatte eine Pistole. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kreispolizeibehörde Wesel, Tel.: 0281/1710