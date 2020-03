Die politischen Ereignisse von Samstag – die AfD verlegte ihre Veranstaltung mit Stephan Brandner von Wesel nach Voerde – warfen auch ihre Schatten auf den Jahresempfang der SPD am Sonntagvormittag in der Gaststätte „De alde School“ in Löhnen. Sowohl Bürgermeister Dirk Haarmann als auch die Vorsitzenden des Ortsvereins und der Fraktion der Partei im Stadtrat zeigten sich darüber erschüttert und bezogen deutlich Stellung dagegen.

Viele historische Jahrestage

Klare Worte gegen Rechts und zu anderen politischen Themen fand auch Thomas Kutschaty, Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag, der als Hauptredner geladen war. „Die Zeiten sind bewegt“, sagte Kutschaty mit Blick auf die vielen historischen Jahrestage und den zunehmenden Terror von Rechts, denn Kassel, Halle und Hanau seien keine Einzelfälle mehr, da ihnen eine gemeinsame Ideologie, ein System zugrunde liege, dem die Demokraten den Kampf ansagen müssten. Worte, die bei den Genossen viel Applaus fanden.

Masterplan gegen Rechts

Die Entwicklung der neuen Rechten müsse beobachtet werden, so Kutschaty und berichtete von dem Masterplan gegen Rechts, den die Landes-SPD vor ein paar Tagen vorgelegt hat. Die rechten Terroranschläge hätten ihre Vorläufer in Worten, die irgendwann zu Taten würden, wenn sie als Rechtfertigung gesehen würden, um zur Waffe zu greifen. Die Wortwahl habe sich geändert, er könne keinen gemäßigten Teil der AfD mehr erkennen.

Die Wahl in Thüringen nannte Kutschaty eine „Schande für die Demokratie“. Daher forderte Thomas Kutschaty die Genossen auf, auch bei der im September anstehenden Kommunalwahl wachsam zu sein, damit sich die Politiker bei Stichwahlen nicht mit Hilfe der AfD ins Amt wählen ließen. Denn: „Die Kommunalpolitik ist der Ernstfall der Demokratie“, betonte Thomas Kutschaty. Auf lokaler Ebene würden die Menschen merken, ob der Staat und seine Demokratie funktionieren oder nicht.

Kommunen müssen vernünftig finanziert werden

Daher seien eine vernünftige Finanzierung der Kommunen und mehr öffentlich geförderter Wohnraum wichtig, hierfür setze sich die Landes-SPD weiterhin ein, versprach Kutschaty. Ein großes Thema war auch der Bereich Bildung. „Wir können es uns nicht leisten, nicht in die Kinder und ihre Bildung zu investieren“, sagte Kutschaty und forderte dazu auf, den Mut zu haben, Ungleiches ungleich zu behandeln, um für Chancengleichheit zu sorgen – schließlich bräuchten Schulen in sozial benachteiligten Stadtteilen eine andere Förderung als Schulen in besser gestellten Stadtteilen. Ebenso kritisierte er die unterschiedlichen Kita-Gebühren in NRW und warb dafür, in diesen Bereichen zu investieren, damit nicht die Herkunft eines Kindes über seine Zukunft entscheide, sondern sein Talent.

Lieber miteinander, als übereinander reden

Die Kommunalpolitik entscheide darüber, wie Menschen leben könnten, sagte Thomas Kutschaty und auch Stefan Weltgen, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, machte darauf aufmerksam, dass „wir uns um viele Dinge kümmern müssen, wenn wir die Stadt lebenswert halten wollen.“ Uwe Goemann, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, betonte, man solle lieber miteinander als übereinander reden, um etwas zu bewegen. Zum gemeinsamen Austausch war beim anschließenden Imbiss noch genügend Zeit.