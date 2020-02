Voerde: Gemütliches Treffen an der Parkschule

Dinslaken. Am neuen Sitz der Caritas-Verwaltung in Friedrichsfeld kamen über 350 Personen zusammen. Fahrzeug für die Wohnungslosenarbeit wurde gesegnet.

Langsam wird es voll vor dem Gebäude, vor den weißen Zelten, rund um das Wohnmobil, das auf dem Gelände der ehemaligen Parkschule steht. Unterricht findet hier schon lange nicht mehr statt, mittlerweile nutzt der Caritasverband Dinslaken-Wesel die Gebäude. Es sind zahlreiche Caritas-Mitarbeiter aber auch Vertreter von Verwaltungen, Verbänden und von Parteien, die am Freitag nach Friedrichfeld gekommen sind. Um gemeinsam zu feiern, zu essen und Musik von der Band „Fudies“ zu hören. Über 350 Personen, so die Caritas, haben an der Veranstaltung teilgenommen.

Es ist eine Veranstaltung für die Mitarbeiter, um ihnen für ihr Engagement zu danken. Caritasdirektor Michael van Meerbeck nutzt das Treffen aber auch, um auf ein Angebot des Caritasverbandes aufmerksam zu machen. Und dazu gehört auch das Wohnmobil, das an diesem Abend gesegnet wird.

Das NRW-Sozialministerium hat die Anschaffung unterstützt, eingesetzt wird es für das Projekt „Endlich ein Zuhause“. Seit dem Herbst konnten die beiden im Kreis Wesel tätigen Caritasverbände Dinslaken-Wesel und Moers-Xanten sowie der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ihre seit Jahrzehnten geleistete Arbeit in der Wohnungslosenhilfe intensivieren. Ermöglicht wurde es ihnen durch eine Förderung im Rahmen der Landesinitiative „Endlich ein Zuhause“.

Stellen wurden aufgestockt

Die beiden Caritasverbände im Kreis Wesel (Dinslaken-Wesel und Moers-Xanten) sowie die Arbeiterwohlfahrt haben mit Hilfe der Landesmittel Stellen aufstocken und Fahrzeuge anschaffen können, mit denen sie zu den Betroffenen fahren. „Die Stellen, wo sich die Menschen in Not versammeln, kennen wir“, sagte Caritasdirektor Michael van Meerbeck beim Pressetermin im Herbst. Die Laufzeit von „Endlich ein Zuhause“ geht bis zum 31. Dezember 2020. Die drei Wohlfahrtsverbände gaben sich zuversichtlich, dass die Initiative nachhaltig sein wird: Dem Ministerium werde klar sein, dass das Problem in dieser Zeit nicht zu lösen sei, konstatierte Brunhild Demmer vom Caritasverband Moers-Xanten.

Mit dem Wohnmobil habe man die Möglichkeit, Menschen, die in Not sind, aufzusuchen, so van Meerbeck. Vor allem solle es in den ländlichen Regionen, in den Außenbereichen eingesetzt werden.

Offizielle Eröffnung soll im April sein

In den Gebäuden und auf dem Gelände der ehemaligen Parkschule werden bald alle Arbeiten abgeschlossen sein, so Michael van Meerbeck. Am Hausmeistertrakt werde noch gearbeitet, die Kapelle werde demnächst fertig sein. Die Verwaltung sei komplett und arbeitsfähig. Wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, werden rund 60 Caritas-Mitarbeiter in Friedrichfeld tätig sein, 30 bis 35 allein in der Verwaltung. Im April soll die offizielle Eröffnung gefeiert werden. Dann steht auch Weihbischof Rolf Lohmann auf der Gästeliste.