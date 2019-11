Noch ist von einem riesigen grünen Einstimmer auf die Vorweihnachtszeit an zentraler Stelle in der City nichts zu sehen, doch am Donnerstagmorgen (28. November) wird sich auf dem Rathausplatz dahingehend etwas tun: Die Stadt stellt die Nordmanntanne auf, die der Gentlemen’s Club Voerde am ersten Advent, 1. Dezember, mit Bürgerinnen und Bürgern schmücken möchte. Es ist das dritte Mal, dass die kleine Herren-Runde, die sich für ihre Heimatstadt engagieren möchte, diese Aktion auf die Beine stellt.

Diese war bei der Premiere vor zwei Jahren aus der Not heraus geboren: Damals hatte die Stadt einen Baum aufgestellt, der gemessen an Größe und Pracht arg kläglich daher kam. Ursache dafür war, dass der Stamm nicht in die dafür vorgesehene Bodenhülse passte und das ursprünglich ausgesuchte Exemplar derart gestutzt wurde, dass am Ende nur noch um die viereinhalb Meter davon übrig waren.

Erster Weihnachtsbaum auf dem damals neuen Rathausplatz wirkte ziemlich verloren

Auf dem weitläufigen Rathausplatz und obendrein als Nachbar des kolossalen Rheinpegels wirkte der Weihnachtsbaum ziemlich verloren und mit mehr als einer Lichterkette mochte die Stadt ihn nicht behängen. Das wiederum wollte der Gentlemen’s Club nicht tatenlos mit ansehen – und initiierte innerhalb weniger Tage die gemeinsame Schmückaktion. 2018 dann konnte dank eines für die Bodenhülse produzierten Adapters durch die Stadt ein größerer Baum auf dem Rathausplatz postiert werden. Sie stellt in diesem Jahr auch wieder die Lichterkette zur Verfügung.

Die Nordmanntanne, die es auch diesmal mit mitgebrachter Deko wie Kugeln, Schleifen und Co. zu bestücken gilt, ist sieben Meter hoch und stammt aus heimischen Gefilden – einer Schonung in Spellen, wie Stefan Schmitz vom Gentlemen’s Club verrät. 2019 gibt es beim Schmücken keine farblichen Vorgaben wie noch in den beiden Vorjahren: Damals waren Rot und Silber (2018) und davor Rot und Gold Trumpf gewesen. Die Farbe der Kugeln sei diesmal frei wählbar. „Wir möchten einen bunten Baum mit vielen unterschiedlichen Facetten“, erklärt Schmitz.

Gentlemen’s Club bittet, keine Kugeln aus Glas mitzubringen

Eine Vorgabe aber gilt auch 2019 wieder: Es dürfen keine Kugeln aus Glas mitgebracht werden. Material zum Befestigen der Deko – Draht und Scheren – sind laut Schmitz am Sonntag vorhanden. Damit auch der schwer erreichbare Teil des Baumes behängt werden kann, ist ein Hubsteiger im Einsatz, zur Stärkung sind etwa Glühwein, Kinderpunsch, Stutenkerle und Quarkbällchen im Angebot. Musikalische Untermalung gibt es auch: Der Frauenchor „pro musica“ und das Duo „Übertaktet“ werden erwartet. Start ist um 16 Uhr.

Auf einen Fundus an Kugeln und Co. kann der Gentlemen’s Club bereits im Vorfeld bauen: So hat etwa der Förderverein Voerder Bäder seine Unterstützung angekündigt, die er aufgrund eines Aufrufs im Jahr 2017, bei dem er um Material zum Dekorieren des Weihnachtsbaumes im Hallenbad bat und auf eine riesige Resonanz stieß, leisten kann. Auch nachdem ein Teil der großen gespendeten Sammlung auf dem Weihnachtsmarkt am Haus Voerde verkauft worden war, ist noch genügend Deko vorhanden, nicht nur die Tanne im Hallenbad, sondern auch jene auf dem Rathausplatz mit zu gestalten. Der Bäderverein bekunde seine Solidarität zu anderen Vereinen, die sich um das Gemeinwohl kümmern, erklärt der erste Vorsitzende Prof. Dr. Günther Jacobi die Schützenhilfe. „Jeder lebt von jedem. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, färbt das auch auf die Bevölkerung ab.“