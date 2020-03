Voerde: Drei Bäume stürzten auf ein Wohnhaus

An der Landwehr stürzten drei Bäume um und beschädigten das Dach eines Wohnhauses.

Voerde. Eine heftige Unwetterfront zog am Samstag über Voerde. Feuerwehr hatte einiges zu tun: Bäume stürzten um und Teile eines Flachdaches lösten sich.

Die kurze aber heftige Unwetterfront, die Samstagnachmittag über Voerde hinweg zog, hatte wie die Feuerwehr mitteilt einige Spuren hinterlassen. Die Einheit Friedrichsfeld wurde um 15.36 Uhr zu einer losen Dachrinne an der Rheinstraße gerufen. Während der Anfahrt zu diesem Einsatz ging ein erneuter Notruf bei der Kreisleitstelle in Wesel ein. Drei Bäume waren auf ein Haus gestürzt. Die Kreisleitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwehreinheit Voerde, die dann zu dieser Einsatzstelle an der Landwehr ausrückte.

Die lose Dachrinne an der Rheinstraße entpuppte sich als ein loses Teil eines Flachdachs. Nachdem die 17 Einsatzkräfte der Einheit Friedrichsfelder das Flachdach gesichert hatten, übermittelte die Kreisleitstelle einen weiteren Einsatz an die Friedrichfelder Kollegen. Dieses Mal ging es zur Wilhelmstraße, wo ein Baum umzustürzen drohte. Der Baum musste durch die Einsatzkräfte gefällt werden.

Stück für Stück zurückgeschnitten

Die Einheit Voerde war derweil mit den drei Bäumen beschäftigt, die auf ein Haus an der Landwehr gestürzt waren. Mittels Drehleiter wurden die Bäume Stück für Stück zurück geschnitten. Die Dacheindeckung des Hauses wurde durch die umgestürzten Bäume stark beschädigt. Nach ca. 2,5 Stunden waren dann die drei Bäume beseitigt und die 24 Voerder Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.