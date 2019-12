Voerde: Das neue Gesicht der Polizei in den Rheindörfern

Er nennt sich selbst „Dorfsheriff“. Klingt bürgernäher als „Bezirksbeamter“. Polizeihauptkommissar Georg Lichtner ist der neue Ansprechpartner für die Menschen in den Voerder Rheindörfern: Er betreut die Ortsteile Spellen, Emmelsum, Ork, Mehrum, Götterswickerhamm und Löhnen. Oder, wie Rüdiger Kunst, Abteilungsleiter der Polizei, noch schöner formuliert: „Georg Lichtner ist das Gesicht der Polizei.“

Dem Schutzmann auf der Straße trauen die Bürger ihre Sorgen an

An den Streifenwagen stellt sich Georg Lichtner nur fürs Foto. Damit war er in 24 Jahren Wach- und Wechseldienst bei der Polizei Voerde reichlich unterwegs. Als „Dorfsheriff“ möchte er in „seinen“ Dörfern meist zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein. „Der enge Kontakt mit den Menschen ist mir persönlich wichtig,“ sagt der 54-Jährige. Die Oma, die sich über Schmierereien an der Friedhofsmauer aufrege, traue sich eben mit ihrem Anliegen nicht in die Polizeiwache. Und ein Streifenwagen stelle eine natürliche Barriere für Pläuschchen mit der Polizei dar. Aber dem Schutzmann auf der Straße vertrauen die Menschen ihre Sorgen und Nöte eher an, so ist Lichtners Erfahrung.

Der erste Polizeihauptkommissar und Wachleiter der Polizei Voerde, Rainer Groß (li.) und Polizei-Abteilungsleiter Rüdiger Kunst (re.) stellen Polizeihauptkommissar Georg Lichtner vor. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Wichtig für das Sicherheitsgefühl - und die Sicherheit

Die Bezirksbeamten sind wichtig für das Sicherheitsgefühl der Menschen, betont Rüdiger Kunst. Er ist deswegen froh, dass das Land bei aller Personalknappheit bei der Polizei auf die Besetzung der Bezirksbeamtenstellen Wert legt. Polizeipräsenz auf den Straßen werde durchaus wahrgenommen, das ist auch Georg Lichtners Erfahrung. Aber nicht nur das: Die Bezirksbeamten seien genau so wichtig für die tatsächliche Sicherheit: Wenn der Schutzmann unverhofft um die Ecke biegt, lässt es sich eben weniger gut einbrechen.

Einige Wochen ist Georg Lichtner schon auf den Straßen der Voerder Dörfer unterwegs. Nachdem sein Vorgänger Polizeihauptkommissar Edwin Bennies in den Ruhestand gegangen ist, hat er den Dienst aufgenommen und sich bei Behörden, Schulen und Kitas vorgestellt. Wenn die Kleinen den Weg über die Straße üben will er ebenso vor Ort sein wie wenn sich Elterntaxen vor Schule und Kita wieder stauen. Wo das gemeinhin der Fall ist, das weiß Lichtner ganz genau. Er wohnt selbst in Voerde, hat drei Kinder. „Er kennt die Stadt und die Menschen wie seine Westentasche. Deshalb ist er genau der richtige Mann für diese Aufgabe, lobt Rüdiger Kunst.

>>Kontakt zum Bezirksbeamten

Georg Lichtner ist nicht nur auf der Straße, sondern auch telefonisch oder per Mail für die Bürger erreichbar: telefonisch unter der Rufnummer 0281/1071941