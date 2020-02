Voerde: Comenius-Gesamtschule erreicht nötige Anmeldezahl

Voerde. 104 Kinder wurden bisher an der Voerder Gesamtschule angemeldet. Damit ist die erforderliche Zahl erreicht. Mehr als 40 Kinder pendeln aus.

Die Voerder Comenius-Gesamtschule hat die erforderlichen Anmeldezahlen für die Bildung von vier neuen fünften Klassen erreicht: 281 Voerder Viertklässler aus Voerde werden nach den Sommerferien eine weiterführende Schule besuchen. 104 davon wurden an der Comenius-Gesamtschule angemeldet – das sind vier mehr als für den neuen fünften Jahrgang erforderlich sind. Genau die gleiche Zahl vermeldet die Stadt auch für das Gymnasium. Beide Schulen laufen damit nach den Sommerferien in der Jahrgangsstufe 5 jeweils vierzügig.

36 der künftigen Fünftklässler aus Voerde wechseln zur Gesamtschule Hünxe

Von den weiteren heutigen Viertklässlern aus Voerde wechseln nach den Sommerferien 36 zur Gesamtschule Hünxe, acht werden eine Schule in Dinslaken besuchen (EBGS und OHG jeweils ein Viertklässler und das THG sechs) und einer die neue Gesamtschule in Wesel. Ein Wechsel nach auswärts stehe vermutlich mit einem Umzug im Zusammenhang, wie Bürgermeister Dirk Haarmann im Gespräch mit der NRZ erklärt. Dass mehr als 40 Kinder aus Voerde für den Besuch einer weiterführenden in eine andere Kommune auspendeln, ist für ihn keine auffällig hohe Zahl.

27 Mädchen und Jungen, für die der Wechsel an eine weiterführende Schule ansteht, wurden bisher nicht angemeldet, so dass sich die Anzahl der künftigen Fünfklässler auch mit Blick auf die Comenius-Gesamtschule und das Gymnasium in Voerde noch verändern kann. Erst wenn alle Kinder versorgt seien, ließen sich die Zahlen bewerten, betont Haarmann. (P.K.)