Voerde: 2019 war kein einfaches Jahr für die Landwirte

In einem Punkt waren sich alle Mitglieder und Gäste der Ortsbauernschaft Voerde auf der Winterversammlung am Montagabend einig. Das Jahr 2019 hatte es für die Landwirte in sich und war neben den breit angelegten Protesten durch ein trockenes und warmes Klima geprägt. „Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen ein ruhigeres Jahr, das für Sie ein besseres Klima und verteilteren Niederschlag bereithält“, sagte Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann in seinen Grußworten.

Proteste erzielten große Aufmerksamkeit

Aber auch Jens Buchmann, stellvertretender Vorsitzender der Kreisbauernschaft, wünsche sich und den Landwirten für 2020 wieder ruhigere Fahrwasser. Mit den Bauernprotesten im vergangenen Jahr erzielten die Bauern aus dem Bundesgebiet eine große Aufmerksamkeit. Frank Heckes, Vorsitzender der Ortsbauernschaft Voerde, sah in den Protesten einen Schritt in die richtige Richtung. „Dass sich die Bundeskanzlerin inzwischen mit dem Thema auseinandersetzt zeigt, dass die Proteste etwas bewegt haben“, erklärte er.

Weiterhin sei es aber auch wichtig das Bewusstsein für die Landwirtschaft bei den Bürgern zu schärfen. So kam ihm mit Dirk Haarmann die Idee einer lokalen Diskussionsrunde, die über verschiedene Themen informiere. Die Idee ist eine Reihe von Terminen, die Themengebiete wie Ackerbau, Gülleverordnungen oder Viehhaltung auf den entsprechenden Höfen näher bringen.

Die Landwirtschaft hat sich verändert

Schulen aus Voerde, aber auch aus den umliegenden Städten wie Bottrop oder Wesel, besuchen regelmäßig die Höfe der Landwirte aus der Ortsbauernschaft. „Es ist wichtig, dass wir mit den Leuten reden und zeigen, wie ein landwirtschaftlicher Betrieb heute läuft. Man wird nicht jeden umstimmen, aber es ist wichtig, dass jeder nach so einer Veranstaltung besser informiert nach Hause geht. Außerdem schärfen solche Aktionen auch das Bewusstsein ein bisschen mehr als im Supermarkt für lokale Produkte wie Milch oder Fleisch auszugeben“, erzählte Frank Heckes über die Öffentlichkeitsarbeit der Ortsbauernschaft.

„Die Landwirtschaft ist nicht mehr das, was sie früher einmal war. Es steckt inzwischen ein großer bürokratischer Aufwand dahinter und die Höfe müssen immer weiter wachsen, um überleben zu können“, erzählte Haarmann und möchte Hand in Hand diese Informationsveranstaltungen mit den Bauern planen, da die Landwirtschaft in Voerde für ihn einen besonderen Stellenwert habe.

Vorsitzender wurde im Amt bestätigt

Heinz Bosserhoff (v.l.n.r.), Frank Heckes und Hendrik Mömken von der Ortsbauernschaft Voerde. Foto: ORtsbauernschaft Voerde / PR

In der diesjährigen Winterversammlung standen die Wahlen des neuen Vorsitzenden und eines Stellvertreters an. Frank Heckes wurde mit 18 Ja-Stimmen und einer Enthaltung im Amt bestätigt und wird die Ortsbauernschaft für die kommenden sechs Jahre führen. „Es macht ja sonst keiner“, erzählte Heckes und lachte. Fügte aber hinzu, dass ihm dieses Amt seit 2007 Spaß mache. Sein ehemaliger Stellvertreter Heinz Bosserhoff machte den Weg für die jüngere Generation frei und die 19 anwesenden Stimmberechtigten wählten Hendrik Mömmken mit gleicher Stimmverteilung wie Heckes zum neuen Stellvertreter.