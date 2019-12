Dinslaken/Voerde. Welche Bäume sind beliebt? Wie teuer sind sie? Wie sieht die Tanne lange schön aus? Die NRZ hat Händler in Dinslaken und Voerde gefragt.

Verkäufer geben Tipps für den perfekten Weihnachtsbaum

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und viele Menschen sind schon jetzt unterwegs, um sich den perfekten Weihnachtsbaum für ihre Wohnung auszusuchen.

Baumverkäufer Sascha Brugmann von „Saschas Weihnachtswald“ an der Voerder Friedhofstraße setzt ganz auf Nordmanntannen. „Das sind die schönsten Bäume“, sagt er. „Sie nadeln kaum, halten lange und sind auch vom Wuchs am schönsten anzusehen.“ Brugmann bekommt seine Bäume aus dem Sauerland, wo er Verwandtschaft mit eigener Schonung hat. „Ich suche mir schon im Sommer die schönsten Bäume aus, die ich dann im Advent verkaufe“, erklärt er.

Preise für Tannen sind in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben

Die Preise für die Weihnachtsbäume sind dabei in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben. Die Kunden in „Saschas Weihnachtswald“ zahlen für ihre Bäume etwa 16 Euro pro Meter Höhe. Und das, obwohl Brugmann einen besonderen Service anbietet: Er liefert seinen Kunden ihren Baum kostenfrei bis nach Hause. „Das wird von 99 Prozent unserer Kunden auch gerne in Anspruch genommen“, erklärt er. Aber aus dem Grund ist spätestens mit dem 20. Dezember Schluss mit dem Baumverkauf. „Ansonsten könnte ich meinen Kunden die Bäume nicht mehr liefern“, sagt Sascha Brugmann.

Lars Glöckner verkauft Weihnachtsbäume in Oberlohberg – unter anderem auch Nordmanntannen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Da sieht es bei Lars Glöckner anders aus. Auf dem Gelände des Hotels Zum Grunewald an der Bergerstraße in Dinslaken verkauft er für die Dirk Steinert GmbH, die Firma seines Schwiegervaters, Weihnachtsbäume – bis zum 24. Dezember. „Wir stehen hier schon seit mehr als 40 Jahren“, erklärt Glöckner. Auch hier kommen die Bäume aus dem Sauerland und es sind ebenfalls überwiegend Nordmanntannen.

Nordmanntannen haben die Blaufichten überholt

„Am beliebtesten sind die Bäume zwischen 1,80 und 2,50 Metern. Also alles, was bei einer normalen Deckenhöhe ins Zimmer passt“, sagt er. Auch seine Kunden schätzen die Nordmanntanne, weil sie sich lange hält, kaum nadelt und gleichmäßig wächst. „Früher hatten viele auch eine Blaufichte als Weihnachtsbaum. Aber die Nordmanntannen sind mittlerweile am beliebtesten“, erklärt Lars Glöckner.

Und auch bei ihm ist der Preis in den vergangenen Jahren gleich geblieben. 19 Euro pro laufendem Meter zahlen seine Kunden für den Baum. „Wir haben sehr viele Stammkunden, aber es kaufen auch immer wieder Pendler hier ein, die auf dem Weg zur oder von der Autobahn hier vorbeikommen“, sagt Lars Glöckner.

So hält der Weihnachtsbaum möglichst lange

Damit der Baum möglichst lange hält, empfiehlt er, unten am Stamm eine dünne Scheibe abzusägen und den Baum ins Wasser zu stellen. „Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man den Baum nicht direkt in die Wohnung stellen, sondern zuerst auf den Balkon oder in den Keller“, sagt er.

Weihnachtsbaum: Mit diesen Tipps bleibt die Tanne frisch Weihnachtsbaum- Mit diesen Tipps bleibt die Tanne frisch

Auch Sascha Brugmann von „Saschas Weihnachtswald“ empfiehlt, den Baum in einen Eimer mit Wasser zu stellen. „Der Baum zieht durch die Rinde dann noch Flüssigkeit“, erklärt er. Das funktioniere allerdings nur, wenn die Bäume relativ frisch geschnitten sind und natürlich auch noch Rinde vorhanden ist. „Einen alten Weihnachtsbaum bekommt man mit der Methode aber nicht wieder frisch“, sagt Brugmann.

>> ANZAHL DER VERKAUFTEN WEIHNACHTSBÄUME STEIGT