Voerde. Die Stadt Voerde hat den Heimat-Preis an drei Vereine verliehen. Der erste Preis ging an die Musikschule Voerde. Diese erhält 3000 Euro.

Verein Musikschule Voerde mit Heimat-Preis ausgezeichnet

Die Stadt hat am Donnerstagabend bei einer Feierstunde im großen Sitzungssaal des Rathauses den Heimat-Preis verliehen. Die Kommune hatte sich am Förderprogramm „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ des Heimat-Ministeriums NRW beteiligt. Städte wie Voerde können ein Preisgeld von 5000 Euro ausloben.

Das Geld kann an einen, zwei oder drei Preisträger verliehen werden. Die Stadt entschied sich für Letzteres. Der erste Preis (3000 Euro) ging an den Verein Musikschule Voerde, der zweite Preis (1500 Euro) an den Förderverein Bürgerhaus Friedrichsfeld und der dritte (500 Euro) an den Förderverein Voerder Bäder.

Jury hat eine Vorauswahl getroffen

Eine Jury unter Vorsitz von Bürgermeister Dirk Haarmann, der die Altbürgermeister Dr. Hans-Ulrich Krüger und Leonhard Spitzer, der Vorsitzende des Heimatvereins, Heinz Boß, sowie der Beigeordnete Jörg Rütten angehörten, hatten aus insgesamt 16 Kandidaten eine Auswahl treffen müssen und dem Stadtrat eben diesen Vorschlag unterbreitet. Das Gremium hatte in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr hinter verschlossenen Türen grünes Licht dafür gegeben. (P.K.) Ausführlicher Bericht folgt.