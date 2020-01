Umgestaltung des Bahnhofsplatzes Dinslaken soll 2021 starten

Mitte des Jahres sollen die Planungen für das Bahnhofsgebäude konkret werden. Das stellte Bürgermeister Dr. Michael Heidinger in Aussicht. Die Bahn arbeite an Entwürfen für einen Neubau des Gebäudes. Drei Vorab-Zeichnungen hat Heidinger schon gesehen. Es handele sich aller Voraussicht nach um ein zurücknehmendes, transparentes Gebäude.

Fahrradparkhaus wird ans Bahnhofsgebäude angegliedert

Sicher ist, dass sich an die linke Seite des Bahnhofsgebäudes ein Fahrradparkhaus anschließen soll, das auch Platz für teure Räder bieten soll. Darum habe die Stadt die Bahn gebeten. Ursprünglich sollten diese in einem Fahrradturm Platz finden, der rechts vor dem Bahnhofsgebäude geplant war. Nach Protesten aus der Bürgerschaft habe man von den Plänen abgesehen, so Heidinger. Ebenso soll sich eine Toilette an das Gebäude anschließen.

Ab 2021 soll das Kehrgleis für die Straßenbahn gebaut werden

Der Bahnhofsplatz muss ab 2024 barrierefrei sein. Die Ausführungsplanung soll 2020 beendet werden. Ende 2020 sollen die vorbereitenden Arbeiten beginnen. Dann soll die Wendeschleife der Straßenbahn entfernt und ab 2021 das Kehrgleis installiert werden. Eine Musterfläche auf dem Bahnhofsplatz soll ab Mitte 2020 zeigen, wie dieser künftig aussehen soll. Die Arbeiten auf dem Bahnhofsplatz sollen zeitlich mit dem Bau des Bahnhofsgebäudes koordiniert werden.