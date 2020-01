UBV Dinslaken: Umzug und ein eigener Bürgermeisterkandidat

Der Neujahrsempfang der UBV diente nicht nur dazu, Thomas Giezek als Bürgermeisterkandidat der Wählergemeinschaft zu präsentieren. Karl-Heinz Kathöwer, Vorsitzender der UBV, blickte in seiner Begrüßungsrede der Neujahrsempfang der UBV zurück.

Dabei ging er darauf ein, dass die 2003 gegründete Wählergemeinschaft stetig gewachsen sei. „Zu uns kamen Dinslakener Bürger, die Verantwortung übernehmen wollen, die aktiv sein möchten.“ Er sei darüber erfreut, dass neben den vier Stadtverordneten heute 14 Personen für die UBV als sachkundige Bürger in den städtischen Ausschüssen mitwirken. Und zu Beginn des neuen Jahres seien schon einige Aufnahmeanträge eingegangen.

Umzug in die Altstadt

Weil die UBV größer geworden sei, reichten die Räume am Bahnhofsplatz nicht mehr aus. „Es war eine schöne Adresse für unsere Sitzungen und Tagungen, aber zuletzt einfach zu klein geworden“, so Kathöwer. So wurde vor zwei Jahren auf eine Jubiläumsfeier zum 15-jährigen Bestehen verzichtet, um das Geld für den Umzug in größere Räume zurückzustellen. Nun freue man sich über „tolle Räume an der Eppinghovener Straße“, die großen Schaufenster ermöglichen den Blick auf die Gesprächsrunden.

Erfreut sei man auch, mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten anzutreten. Kathöwer könne sich keinen geeigneteren Kandidaten als Thomas Giezek für den Chefposten im Rathaus vorstellen. „Thomas ist ein Mann aus der Mitte der Gesellschaft. Er ist in Dinslaken aufgewachsen, lebt hier mit seiner Familie. Er kennt die Probleme, die viele Dinslakener umtreibt. Er ist davon ja auch selbst betroffen.“ Fraktionschef Heinz Brücker ist erfreut über das klare Votum. Giezek war bei der Mitgliederversammlung, die vor dem Neujahrsempfang abgehalten wurde, einstimmig nominiert worden.

Heinz Brücker: Giezek hat reichlich Erfahrung

Heinz Brücker, Vorsitzender der Fraktion: er freut sich über das klare Votum, Giezik wurde einstimmig nominiert, „Durch seine langjährige Mitarbeit im Stadtrat, in Ausschüssen, Arbeitskreisen und Vereinen hat er reichlich Erfahrungen in der lokalen Politik sammeln können. Thomas Giezek ist für mich ein Mann mit Ecken und Kanten, der mit beiden Beinen fest im Leben steht und Dinslaken wieder lebens- und liebenswert machten möchte.“