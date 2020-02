Voerde. Die Karnevalsfreunde in Voerde trotzen dem Regen. Der Tulpensonntagszug ist gestartet - und erstaunlich viele Jecke feiern am Wegesrand

Schlechtes Wetter - na und? Die Jecken in Voerde tanzen im Regen! Der Tulpensonntagszug in Voerde ist trotz des Regens gestartet. Die Zugstrecke ist ein wenig kürzer als sonst und einige Stellen sind gesperrt - dafür ist es an anderen Stellen umso voller.

Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann (re.) mit seinem Stellvertreter Bert Moelleken (li.) und de, SPD-Fraktionsvorsitzenden Uwe Goemann. Foto: P.K. / NRZ

Mehr Regen - mehr Kamelle

Verwaltung, VKV,, DRK, Polizei und Feuerwehr haben am Morgen beschlossen, dass der Zug aufgrund der Witterungsbedingungen etwas eher startet und etwas kürzer ist. „Wir lassen uns nicht abschrecken vom Wetter“, sagt Bürgermeister Dirk Haarmann in einer Facebook-Nachricht. Und: „Wir haben jetzt nicht weniger Kamelle zu schmeißen, jeder, der heute kommt, bekommt ein bisschen mehr.“ Das hat die Karnevalsfreunde in Voerde und Umgebung wohl überzeugt.

Bürgermeister aus Voerde und Dinslaken feiern mit

Die üblichen Horden Jugendlicher starteten morgens mit der Bahn – und ganz Hartgesottene zu Fuß über die B8 – zum Tulpensonntagszug. Feiern kann man schließlich auch im Regen! Man braucht nur die richtige Kleidung, empfahl Haarmann – der selbst mit gelber Regenjacke Kamelle vom Wagen der Senatoren wirft. Auch sein Amtskollege aus Dinslaken, Bürgermeister Michael Heidinger, feiert gemeinsam mit dem Dinslakener Stadtprinzenpaar auf dem Wagen der KG We sind wer dor.

Dinslakens Bürgermeister Michael Heidinger auf dem Wagen der KG We sind wer dor. Foto: P.K. / NRZ

Nicht ganz so voll wie sonst ist es am Zugrand – aber für die Wetterverhältnisse beachtlich voll. An der Friedrichsfelder Straße, am Parkdeck knubbelt es es wie gewohnt. Einfach ein Regencape übers Kostüm und den Regenschirm einpacken – damit kann man schließlich auch Kamelle fangen! (P.K.)

Ausführlicher Bericht folgt