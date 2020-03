In den Evangelischen Kliniken (EKN) verfügt man über ein spezielles Software-Tool. Wird der Hirntod eines Patienten festgestellt, setzt das einen Folgeprozess in Gang. Besitzt der Patient einen Organspendeausweis ist der weitere Vorgang relativ einfach. Ob die Organspende wirklich vorgenommen wird, hängt von mehreren Faktoren ab. „Jede potenzielle Organspende wird gemeldet“, erklärt Dr. Hilal Yahya. Für die Zuteilung von Spenderorganen ist die Vermittlungsstelle Eurotransplant zuständig, so der Neurochirurg. Als Transplantationsbeauftragter ist er nicht an der Entnahme oder der Übertragung von Spenderorganen beteiligt. Das, so Yahya, schreibe das Gesetz vor.

Die Warteliste ist anonym

Der Organspendedienst schaut, ob jemand genetisch übereinstimmt und die Organe des Toten passen und daher benötigt werden. Je größer die Spendenbereitschaft, je weiter der Verbund der europäischen Saaten, die zu Eurotransplant gehören, desto wahrscheinlicher ist es, dass für einen Spender der richtige Empfänger gefunden wird. Die Warteliste ist anonym. Entschieden wird nach der Dringlichkeit und der Aussicht auf Erfolg beim Empfänger. Laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation wurden 2019 lediglich 3192 Organübertragungen durchgeführt. 9500 Menschen in Deutschland stehen aber auf der Warteliste.

Die Suche beginnt, ein Empfänger wird gefunden. Jetzt heißt es erst einmal, diesen zu erreichen. Dieter Tepel, der für eine Nierentransplantation ebenfalls auf der Warteliste von Eurotransplant stand, war daher stets mit einem Handy ausgerüstet. „Das war 1995, da gab es noch die riesigen Apparate mit Antenne, die es galt, überall mitzunehmen. Denn der Anruf konnte ja immer erfolgen“, erinnert er sich. Er kam nie. Außerdem muss der Empfänger operationsfähig sein, „auch das ist nicht immer gegeben“, berichtet Hilal Yahya. Es kann durchaus eine Verschlimmerung seines Zustandes eingetreten sein, die eine Operation unmöglich macht, erklärt er. Dann könne schon mal jemand die Chance auf ein Organ bekommen, der weiter unten auf der Liste stehe, bei dem aber die genetischen Daten übereinstimmen.

„Mein Herz gehört nur Dir“

Übertragen werden könne so ziemlich alles: die Lunge, das Herz, die Niere, der Dünndarm, die Herzklappen, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, auch Knorpel, Sehnen und Bänder sowie Knochen, ja sogar die Augenhornhaut. Man kann allerdings als Spender einzelne Organe ausklammern. Der Transplantationsbeauftragte erinnert sich an einen zurückliegenden Fall, bei dem eine junge Frau die Organe ihres Mannes zur Spende freigab. Nur sein Herz durfte es nicht sein. „Er hatte ihr wohl immer gesagt, dass dieses nur ihr gehöre“, erzählt Hilal Yahya.

In vier bis sechs Stunden muss eine Entnahme und eine Übertragung vonstatten gehen. Nach sechs Stunden können die Organe nicht mehr ihre Funktion erfüllen. Ist ein Empfänger gefunden, startet ein Entnahmeteam, während der Empfänger in seiner Klinik vorbereitet wird, zählt Hilal Yahya die einzelnen Schritte auf.

Transportbeutel, Eis, Kühlboxen, spezielle Lösungen und Perfusionsgerät müssen eingepackt werden. Im Eiltempo geht es für das Entnahmeteam zum Flughafen und mit dem Jet zum Einsatzort, beispielsweise das EKN. Dort wäre der OP bereits vorbereitet. Spezialisten entscheiden schließlich, ob das oder die zu entnehmenden Organe funktionsfähig sind. Die Organentnahme beginnt – das kann eines sein, es können mehrere sein, so der Transplantationsbeauftragte.

Bei verschiedenen Organen, die in verschiedenen Kliniken gebraucht werden, stehen mehrere Teams bereit zur Abholung. Dann geht es zurück in die jeweiligen Kliniken, um dort die lebensrettenden Organe den jeweiligen Empfängern einzusetzen. Das gilt europaweit in dem eng begrenzten Zeitraum.

„Mit Ihren Organen, die Sie im Falle Ihres Todes spenden, kann ein anderer Mensch überleben“, gibt Dr. Hilal Yahya zu bedenken. „Doch es ist Ihre ureigene Entscheidung für oder gegen eine Organspende. Nur Sie ganz allein können sich entscheiden. Sie entscheiden, was zu Ihrem Leben passt und was nicht.“

Nicht nur um Organe geht es bei den Transplantationen. Viele Menschen warten auf eine Augenhornhaut, auf Blutgefäße, Knochengewebe. Während Herz und Lunge beispielsweise innerhalb weniger Stunden transplantiert werden müssen, können Gewebespenden auch später transplantiert werden. Weitere Info über die Deutsche Stiftung Organtransplantation: www.organspende-info.de