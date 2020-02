Auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße in Dinslaken hat sich ein schwerer Unfall ereignet. (Symbolfoto)

Unfall Tödlicher Unfall in Dinslaken: 50-Jähriger fuhr gegen Baum

Dinslaken. Ein 50-jähriger Autofahrer ist aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er ist im Krankenhaus verstorben.

Auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße hat sich am Montag Nachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 50-jähriger Autofahrer war von Dinslaken in Richtung Hiesfeld unterwegs, als er gegen 16.20 Uhr aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, so die Polizei. Der Fahrer ist verstorben. Die Karl-Heinz-Klingen-Straße ist derzeit noch für dei Aufräumarbeiten gesperrt. (aha)