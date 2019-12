Stichwahl muss bleiben! Stimmen aus Dinslaken, Voerde, Hünxe

Die Stichwahl bei Kommunalwahlen muss bleiben, das hat der NRW-Verwaltungsgerichtshof entschieden. Wenn also etwa bei der kommenden Kommunalwahl keiner der Bürgermeisterkandidaten die notwendige Mehrheit bekommt, wird es weiterhin eine Stichwahl geben. Die Landesregierung aus CDU und FDP wollte diese abschaffen. Wie bewerten die Politiker vor Ort diese Entscheidung?

„Ein Votum für die kommunale Demokratie“

„Gut so“ – sagt Jan Scholte-Reh, Vorsitzender der SPD in Hünxe zur Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes. „Das Urteil ist ein Votum für die kommunale Demokratie“, so Scholte-Reh. „Unsere Spitzenleute in den Rat- und Kreishäusern brauchen eine breite, demokratische Legitimation durch die Wähler.“ Ohne Stichwahlen „könnten am Ende Bürgermeister im Rathaus sitzen, die womöglich von nur 35 Prozent der Menschen gewählt worden sind.“ Über Grundlegendes wie das Wahlsystem „sollte niemals nur eine einzelne Koalition entscheiden. Hier müssen sich alle demokratischen Parteien zusammensetzen und gemeinsame Vorschläge entwickeln.“

„Froh, dass so entschieden wurde“

Auch Reinhard Wolf, Vorsitzender der SPD Dinslaken, ist „froh, dass im Sinne der Demokratie so entschieden wurde.“ Für Dinslaken werde das wohl bedeuten, dass es eine Stichwahl gebe – „bei mehreren Kandidaten wird sich das Ergebnis zersplittern.“ Eine Stichwahl – Wolf geht davon aus, dass SPD-Bürgermeister Michael Heidinger davon betroffen wäre – berge „natürlich immer ein gewisses Risiko“, dieses müsse man aber „im Sinne einer besseren späteren demokratischen Legitimation in Kauf nehmen.“ Ein Bürgermeister, „der im ersten Wahlgang bei einer geringen Wahlbeteiligung mit 28 Prozent durchrutscht, hat immer das Problem, dass er sich vorhalten lassen muss, er sei nicht wirklich legitimiert.“

„Entscheidung kam nicht unerwartet“

Für den Dinslakener CDU-Fraktionsvorsitzenden Heinz Wansing, dessen Landtagsfraktion die Stichwahl abschaffen wollte, kam die Entscheidung „nicht unerwartet. Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit gab es schon länger und die habe ich auch ohne weiteres geteilt.“ Vor allem nach der letzten Anhörung habe das Gericht bereits die Richtung vorgegeben, insofern sei die Entscheidung konsequent.

Patrick Voss, einer der beiden Vorsitzenden der Grünen in Dinslaken, wertet die Entscheidung als „großen Erfolg für die Demokratie in unseren Städten und Gemeinden, dass weiterhin auch die Mehrheit der Bürger, die wählen gehen, darüber entscheidet, wer Oberhaupt dieser Stadt wird“. Die Landtagsfraktion habe vehement dafür gekämpft, dass die Stichwahl erhalten bleibt. Die Grünen würden das Urteil daher „begrüßen“, so Patrick Voss.

„CDU und FDP wollten tricksen“

Der Vorsitzende der Kreistagsfraktion der Linken, Sascha H. Wagner, begrüßt das Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW ebenfalls: „CDU und FDP wollten tricksen und die kommunale Demokratie aushöhlen“, erklärt Wagner. „Nun ist ausgeschlossen, dass jemand ins Amt kommt, den eine Mehrheit der Wähler gar nicht dort haben will.“

Er sei froh darüber, dass die demokratischen Rechte der Bürger durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofes gestärkt wurden, urteilt Stefan Weltgen, SPD-Chef aus Voerde. „Das ist eine gute Nachricht“, sagt er. Auch Weltgen befürwortet, dass nur diejenigen Bürgermeister werden, die auch mit großem Rückhalt ins Amt gewählt werden und dies sei ohne Stichwahl nicht gewährleistet. In Düsseldorf, so erklärt Weltgen in einem Beispiel, habe der ehemalige Amtsinhaber der CDU, Dirk Elbers, 46,1 Prozent Stimmen für sich verbuchen können, Thomas Geisel von der SPD kam auf 37,9 Prozent der Stimmen, in der Stichwahl siegte Geisel schließlich mit 59,2 Prozent. Hätte es keine Stichwahl gegeben, wäre nach Weltgen, Dirk Elbers nur mit sehr geringer Zustimmung zum Oberbürgermeister geworden. Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes also für Stefan Weltgen ein Sieg der Demokratie.

„Wir nehmen das Urteil des Verfassungsgerichtshofes zur Kenntnis“

Frank Steenmanns, Voerder CDU-Chef und Bürgermeister-Kandidat 2020, nimmt’s sportlich. „Wir nehmen das Urteil des Verfassungsgerichtshofes zur Kenntnis. Ich kenne die Begründung noch nicht, aber das Gericht hat halt so entschieden.“ Stichwahlen hätte es ja bereits gegeben, also sei dies nichts Neues für die Politiker. Und es ändere sich auch nichts am Wahlkampf. Hier käme es nicht auf eine Stichwahl sondern auf die Sachthemen an.

Dinslakens SPD-Landtagsabgeordneter Stefan Zimkeit freut sich über das Urteil des NRW-Verfassungsgerichts: „Das Urteil ist ein Sieg für die Demokratie.“ Insbesondere die CDU habe „aus machttaktischen Gründen auf eine Stichwahl verzichten wollen, um ihre Kandidaten bereits im ersten Wahlgang ohne wirkliche Mehrheit durchzusetzen. Dem hat der Verfassungsgerichtshof nun einen Riegel vorgeschoben“, sagt Zimkeit.

Angesichts der Zersplitterung der Parteienlandschaft wären vielerorts Kandidaten gewählt worden, die kaum mehr als ein Viertel aller Stimmen erhalten. Damit würde ihnen jede demokratische Legitimierung fehlen. „CDU und FDP gingen bei ihrem Versuch, das Wahlrecht zu manipulieren, sogar das Risiko ein, dass rechtsextreme AfD-Kandidaturen zum Zuge gekommen wären“, so Zimkeit.