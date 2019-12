Dinslaken. Bis 2022 will Benteler in Dinslaken bis zu 90 Stellen abbauen. Bundesweit fallen 600 Stellen weg. Der Betriebsrat pocht auf Verträge.

Benteler baut 90 Stellen ab! Betriebsrat kündigt Proteste an

Benteler Steel/Tube baut in Dinslaken bis zum Jahr 2022 bis zu 90 Stellen ab. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Am Dinslakener Standort sind 600 Menschen beschäftigt. Das Werk in Bottrop mit 255 Stellen soll 2022 schließen. Grund ist der schwächelnde Stahlrohr-Markt.

Im Nahtlosbereich will sich sich Benteler Steel/Tube „noch stärker auf Kernmärkte fokussieren“. Deswegen sollen die Produktionskapazitäten im Werk in Dinslaken „angepasst werden“, wie es heißt. Auch in den indirekten Bereichen der Werke und in der Verwaltung plant Benteler Steel/Tube Anpassungen vorzunehmen. In welchem Verhältnis, dazu konnte Benteler keine Angaben machen.

Abbau soll sozialverträglich umgesetzt werden

Der Abbau soll sozialverträglich umgesetzt werden – etwa „durch freiwillige Abfindungsprogramme, Altersteilzeit, flexible Arbeitszeiten und eine natürliche Fluktuation“, so Tobias Braun, Chief Financial Officer von Benteler Steel/Tube. Der Belegschaft in Bottrop wurden zudem Stellen in anderen Werken oder Qualifzierungsmaßnahmen in Aussicht gestellt.

Die Entscheidung sei „die Zahl unserer Beschäftigten in der Stahlrohr-Sparte zu reduzieren, ist uns nicht leichtgefallen“, so Christian Wiethüchter, Chief Security Officer CSO und Chief Operating Officer. Weil das Werk in Bottrop das kleinste und selbst bei einer vollen Auslastung – die derzeit nicht erreicht würde – nicht profitabel sei, habe sich die Benteler entschlossen, das Werk zu schließen, so Unternehmenssprecherin Birgit Held. Bis 2022 soll der Großteil der Bottroper Produktion sukzessive nach Schloß Neuhaus und Paderborn überführt und dort bis zu 100 neue Stellen – überwiegend in der Produktion – aufgebaut werden.

Insgesamt will Benteler 600 von 3600 Stellen in den nächsten drei Jahren abbauen - neben Bottrop und Dinslaken sind das zehn Stellen in Lingen sowie 195 Stellen in der Verwaltung und den indirekten Bereichen in Paderborn/Schloß Neuhaus.

Betriebsrat pocht auf Verträge

Den Mitarbeitern in Bottrop wurde die schlechte Nachricht am Mittwoch in einer Betriebsversammlung überbracht. In Dinslaken informieren die Schichtleiter die Mitarbeiter nach und nach. Auch Sezgin Özen, Vorsitzender des Gesamtbetriebrats, gehört dazu. „Das wird eine schwierige Weihnachtszeit“, sagt er und ist enttäuscht vom Verhalten der Geschäftsführung. Vor drei Jahren sei vertraglich vereinbart worden, dass die Mitarbeiter auf einen Teil des Urlaubsgeldes und der Prämien verzichten und zusätzliche Arbeitsstunden einbringen. Auch eine Tariferhöhung wurde verschoben. „Das ist im Jahr locker ein vierstelliger Betrag“, rechnet er. Im Gegenzug sollte das Unternehmen mit Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro die Zukunft der Standorte sichern. Einen Teil der Summe habe Benteler Steel/Tube in den vergangenen beiden Jahren investiert.

Ein Ausstieg aus dem Vertrag sei nur bei einer existenzbedrohlichen Lage möglich, so Özen. Durch die geplante Werkschließung in Bottrop umgehe das Unternehmen den Ergänzungstarifvertrag, der 2016 zur Zukunftssicherung geschlossen wurde und keine betriebsbedingten Kündigungen an den deutschen Standorten erlaubt.

Özen kündigt schon jetzt Proteste gegen den Stellenabbau an. „Wir fühlen uns über den Tisch gezogen. Solche Verträge gelten ja nicht nur für schöne sondern auch für schwierige Zeiten.“

Unternehmen: Verträge sind nicht offiziell aufgekündigt

Die Verträge seien „nicht offiziell aufgekündigt worden“, betont Birgit Held, Leiterin der Unternehmens-Kommunikation. „Grundsätzlich haben wir eine Standort-Sicherung und die ist auch gültig.“ Aber: bei der rückläufigen Entwicklung des Stahlrohr-Markts, sei es „schwierig, diese Investitionen auch zu halten.“ Man hoffe nun, in Gesprächen mit den Arbeitnehmern Wege zu finden, die Divisionen neu aufzustellen und einen Großteil der Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern.

In der kommenden Woche wollen Betriebrat und Geschäftsführung Details in einem Gespräch erläutern.