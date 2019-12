Stadtwerke Dinslaken helfen China bei der Energiewende

Die Stadtwerke Dinslaken werden einen Beitrag zur von der chinesischen Regierung beschlossenen Klima- und Energiewende leisten. Das ist eines der Ergebnisse, die bei der jüngsten Geschäftsreise (24. Oktober bis 3. November) nach China erzielt wurden. Der nächste Schritt sei die Gründung einer Auslandsgesellschaft, wie Josef Kremer, Geschäftsführer der Stadtwerke, am Freitag, 6. Dezember, bei einer Pressekonferenz erklärte.

Aufsichtsrat hat die Gründung beschlossen

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke hat am 27. November die Gründung einer Auslandsgesellschaft, mit Blick auf die zu erwartende Rendite, beschlossen. In der nächsten Woche wird eine hochrangige Delegation aus China erwartet. Die Gesellschaft, an der auch chinesische Partner beteiligt sind, soll als ersten Schritt einen Gebäudekomplex mit einer Fläche von 140.000 Quadratmetern in Gulous neu geplantem Ortsteil Shogun City realisieren.

Weitere Projekte könnten folgen

Dabei soll die Technik eingesetzt werden, mit der die Stadtwerke seit Jahren den Flughafen Köln-Bonn mit Wärme und Kälte versorgen. Wie Kremer sagte, stellt sich das Projekt als wirtschaftlich dar. Damit wolle man den chinesischen Partner zeigen, dass man ein Wohnviertel effizient und umweltfreundlich mit Energie versorgen könne. Werden die geplanten Prämissen erreicht, sollen weitere Projekte realisiert werden, heißt es von Seiten der Stadtwerke.

Ein ausführlicher Bericht folgt.