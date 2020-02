Stadt Voerde sucht erneut Investor für Kempkenskath-Fläche

Die Stadt dreht bei dem gewünschten Verkauf eines Grundstücks in Voerde-Mitte zum Zwecke der Wohnbebauung nun eine zweite Runde: Es geht um die Fläche am Kempkenskath, die sie vor drei Jahren bereits über einen vorgeschalteten Investorenwettbewerb hatte veräußern wollen – mit dem Ziel, dass dort öffentlich geförderter Wohnraum geschaffen wird. Potenzielle Interessenten waren damals aufgerufen, Vorschläge einzureichen, wie sie die rund 1450 Quadratmeter große Fläche entsprechend der Vorgaben entwickeln würden. Zentraler Anspruch der Stadt damals war, auf dem Gelände ein Mehrfamilienhaus mit mindestens zwölf Einheiten zu realisieren, wovon nicht weniger als zwei Drittel als öffentlich geförderte Wohnungen vorgehalten werden. Die übrigen Einheiten hätten als frei finanzierter Wohnraum eingeplant werden können. Mit der Vorgabe wollte Voerde dem Bedarf an bezahlbaren Wohnungen im Stadtgebiet Rechnung tragen.

Am Ende hatte die Stadt auch einen Investor an der Hand. Dann jedoch verschlechterten sich beim öffentlich geförderten Mietwohnraum für sie die Rahmenbedingungen: Nach einer Entscheidung des Landes wurde Voerde bei der Mietobergrenze von Kategorie 3 auf Kategorie 2 herabgestuft. Folge: Nunmehr dürfen maximal fünf Euro pro Quadratmeter – also 25 Cent weniger als vorher – angesetzt werden. Ein weiterer Punkt sind nach Angaben von Bürgermeister Dirk Haarmann die für den öffentlich geförderten Wohnraum reduzierten Tilgungsnachlässe. Ergo seien die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Investoren schlechter geworden – womit die Rentabilität sinke, hatte der Voerder Verwaltungschef im Juli 2018 bei der Sommertour des Präsidenten des GdW Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Axel Gedaschko, die diesen auch nach Friedrichsfeld geführt hatte, mit Bedauern erklärt. Haarmann verwies auf das aus diesem Grund drohende Scheitern des Projektes am Kempkenskath.

Stadtrat hob im Dezember 2019 ersten Vermarktungsbeschluss auf

Der Verkauf wurde nicht vollzogen. Der Investor habe um Aufschub gebeten, erklärte der Verwaltungschef jetzt auf Nachfrage der NRZ. Schließlich wollte die Stadt „nicht länger warten“. Die Verwaltung habe der Politik empfohlen, noch einmal in die Ausschreibung zu gehen. Der Rat hob in seiner Sitzung am 10. Dezember 2019 seine erste Vermarktungsentscheidung für das Grundstück am Kempkenskath auf. Noch bis zum 3. April läuft nun der zweite, einem Verkauf der Fläche vorgeschaltete Investorenwettbewerb. Die Schaffung von öffentlich gefördertem Wohnraum ist jetzt nicht mehr zwingend. Als Zielsetzung bleibt sie aber bestehen und soll „nach Möglichkeit in die Planung einbezogen werden“, wie es in dem Anforderungskatalog heißt.

Auf dem Grundstück soll ein Mehrfamilienhaus mit dazugehörigen Pkw-Stellplätzen und Nebenanlagen entstehen. Die Wohnnutzung „muss sich auf familiengerechte Geschosswohnungen konzentrieren“, ist ein zwingend zu berücksichtigendes Ziel. Zudem seien Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel anzustreben und darzustellen. Bei der Planung des Gebäudes solle eine CO 2 -arme Energiebilanz – etwa durch passive Solarenergienutzung – verfolgt werden.

>>Info: Weitere Bedingungen

Veräußern will die Stadt das rund 1450 Quadratmeter große Grundstück am Kempkenskath zu einem Mindestpreis von 350.000 Euro. Darin seien sämtliche Nebenkosten der Fläche (Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge etc.) enthalten. Die Kosten für die Beurkundung des Kaufvertrages wie auch die mit dem Erwerb anfallenden Nebenkosten muss der Käufer tragen.

Nach Prüfung und Beurteilung der im Zuge des Investorenwettbewerbs eingegangenen Beiträge will die Verwaltung dem Stadtrat, der über die Vergabe des Grundstücks entscheidet, einen Sieger empfehlen. Nach Abschluss des Wettbewerbs ist die Fläche von dem Investor, der den Zuschlag erhalten hat, innerhalb von drei Monaten zu erwerben.

Nachdem der Kaufvertrag unter Dach und Fach gebracht ist, hat er zwei Jahre Zeit, das Wohngebäude bezugsbereit fertigzustellen.