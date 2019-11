So sah es aus, als das Flex-Blockheizkraftwerk in Lohberg angeliefert wurde.

Stadtwerke Spektakulärer Anblick: 70 Tonnen hängen in Dinslaken am Kran

Dinslaken. Am 3. Dezember wird das 70 Tonnen schwere Blockheizkraftwerk mit einem Kran aufs Grundstück gesetzt. Stadtwerke erwarten spektakulären Anblick.

In Hiesfeld wird am Dienstag, 3. Dezember, ein ganzes Blockheizkraftwerk per Tieflader angeliefert. In den frühen Morgenstunden des 3. Dezembers erwarten die Stadtwerke Dinslaken das Eintreffen eines Tiefladers mit der 70 Tonnen schweren Betonstation. Die Stadtwerke versprechen einen „spektakulären Anblick“.

Das Abladen und die Aufstellung an ihrem künftigen Standplatz auf dem kleinen Grundstück hinter dem Heizwerk der Fernwärmeversorgung Niederrhein übernimmt ein schwergewichtiger Kran, der stolze 300 Tonnen auf die Waage bringt.

Verkehrseinschränkungen sind für diese Arbeiten unumgänglich, so die Stadtwerke. Schon in der Woche ab dem 25. November werden die Straßenlaternen Am Loh abgebaut. Am Montag, 2. Dezember, wird die Straße von der Kirchstraße aus gesperrt. Für die Schülerinnen und Schüler des Gustav-Heinemann-Schulzentrums wird eigens eine neue Zuwegung eingerichtet. Der Kran wird am gleichen Tag, 2. Dezember, aufgebaut, der Abbau ist für Mittwoch, 4. Dezember, am Nachmittag angesetzt. Die Stadtwerke Dinslaken bitten die von den Baumaßnahmen betroffenen Anlieger um Verständnis.

Wenn das BHKW aufgebaut ist, soll es hinter der gestalteten Sichtschutzwand verschwinden.