Dinslaken. Auf der Wilhelm-Lantermann-Straße gab es Zoff. Aber wer angefangen hat - dazu gibt es zwei Versionen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Schläge nach Unfall in Dinslaken? Fußgänger gegen Autofahrer

Die Polizei in Dinslaken braucht Hilfe bei einem Vorfall, zu dem es zwei Versionen gibt. Sicher scheint nur: Es gab am Mittwochnachmittag einen heftigen Streit am Fußgängerüberweg in Höhe des Imbisses auf der Wilhelm-Lantermann-Straße.

Nach Schilderung der beiden Beteiligten hat sich folgender Sachverhalt ereignet: Ein 45-jähriger Dinslakener fuhr mit einem Pkw die Wilhelm-Lantermann-Straße in Fahrtrichtung B 8. Zeitgleich überquerte ein 31-jähriger, ebenfalls aus Dinslaken stammender Mann, zu Fuß den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Wielandstraße.

Das sagt der Fußgänger

Nach Angaben des Fußgängers wurde er auf dem Überweg von dem Auto angefahren und am Bein verletzt. Der Wagen habe dann an der Bahnstraße angehalten, es kam zu einem Streit kam. Der Fahrer habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei anschließend weggefahren.

Das sagt der Autofahrer

Der Autofahrer hingegen meldete sich auf der Polizeiwache Dinslaken und bestritt, den Fußgänger angefahren und geschlagen zu haben. Er habe vor dem Überweg angehalten, um dem 31-Jährigen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dieser habe, als er an seinem Wagen vorbei ging, mit der Hand auf die Motorhaube geschlagen. Danach habe er auf der Bahnstraße angehalten, um den Fußgänger zur Rede zu stellen. Im Verlauf des anschließenden Streites habe dieser ihn beleidigt und beschimpft. Außerdem habe er sich „bedrohlich genähert“, so dass der Autofahrer beschlossen habe, vor einer Eskalation des Streites die Örtlichkeit zu verlassen und die Polizei zu informieren.

Das fragt die Polizei

Die Polizei hat nun eine Reihe Fragen: Was ist wirklich passiert am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr in Höhe eines Imbisses an der Wilhelm-Lantermann-Straße? Kam es zu einem Unfall und zu einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung? Das Verkehrskommissariat in Dinslaken braucht dringend die Zeugen, die gestern den Vorfall beobachtet haben, um überhaupt klären zu können, was passiert ist. Eine Zeugin hat sich sogar das Fahrzeugkennzeichen notiert. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken, Telefon: 02064 / 622-0, zu melden.