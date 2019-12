Romantik rund ums Wasserschloss Haus Voerde

Es ist ungemütlich, es regnet und windet und die wenigen Besucher, die sich am Samstagnachmittag auf den Weihnachtsmarkt vor dem Wasserschloss Voerde versammeln, sind in dicke Jacken und Schuhe gehüllt und mit einem Schirm bewaffnet.

Die meisten von ihnen gehen zügig von Stand zu Stand. Nur wenige bleiben an den Ständen stehen, um sich die Schwibbögen und Krippen, die Edelstahlskulpturen und den selbst gefertigten Schmuck anzuschauen oder einfach gemütlich über den Weihnachtsmarkt zu bummeln und die Atmosphäre zu genießen.

Eine neue Attraktion

Unter den Dächern der Essensstände hingegen drängeln sich die Leute, sie versuchen dem Regen zu entkommen und sich an den verschiedensten Speisen zu laben und Getränken zu wärmen. Sich stärken – das kann man sich heute hier an vielen Ständen. Eine ganz neue Attraktion dabei – der Glüh-Gin – ist sogar an zwei Ständen auf dem Markt vertreten. Auch Fisch, Reibekuchen, Waffeln und Flammkuchen werden gegessen.

Und endlich – der Regen lässt nach und hört schließlich ganz auf. Schon strömen die Besucher heran, es wird voller. Die Lichter, die am Eingang um die Bäume gewickelt sind, erstrahlen in hellem Glanze. Nun endlich kommt Weihnachtsstimmung auf.

Jetzt werden auch die Handwerksstände mehr besucht. Gestrickte Mützen und Schals, Metallkunst und Naturkosmetik sind zu finden. Und auch Tierfiguren aus Keramik werden angeboten. Selbst die Schwarzwälder Edelbrände können wieder erworben werden. Man weiß ja nie, wann der nächste Regen, die nächste Kältewelle kommt. Die Standbetreiber der Schwarzwälder Edelbrände sind eigens aus Baden-Baden angereist, um auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde dabei zu sein.

Hildegard Babberger, Brigitte Müller und Christian Korthals, von links, verschaffen sich einen Überblick auf dem Weihnachtsmarkt. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Ein Stand mit Up-cycling-Produkten

In diesem Jahr auch neu im Angebot ein Stand mit Up-cycling-Produkten – da werden zum Beispiel ausgediente Käsereiben zu Lampen. Im Wasserschloss selber findet eine von der Künstlerin Martina Reimann organisierte Ausstellung mit ihren Bildern und Fotos statt. Wobei das Wasserschloss selber schon eine Augenweide ist – zu normalen Zeiten, aber erst recht zur Weihnachtszeit – mit den verschiedenfarbigen Illuminationen. Die Live-Musik des Posaunenchors Voerde werden vom Wind über den Weihnachtsmarkt getragen und verbreiten nach dem Regen etwas Weihnachtsstimmung.

Haus Voerde wurde wieder angestrahlt

Marmelade, Liköre und Lederwaren werden verkauft und auch ortsansässige Vereine und Organisationen wie der BSV Spellen, der Löschzug Löhnen, die Evangelische Freikirche Voerde und der TV Voerde sind mit einem Stand vertreten. Die Besucher schlittern über den vom Regen rutschigen und matschigen Rundweg vor dem angestrahlten Haus Voerde und lassen sich aber trotz des durchwachsenen Wetters die Weihnachtslaune nicht verderben. Leider würden die Stände, an denen Handwerkliches verkauft werde, immer wenige, erklärte Stefan Schmitz, Organisator des Weihnachtsmarktes und Vorsitzender des Vereins „Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde“ in einem Gespräch mit der NRZ. Das sei allerdings nicht nur in Voerde der Fall. Auch auf anderen Märkten gebe es vermehrt Stände mit Speisen und Getränken. „Wer einen attraktiven Weihnachtsmarkt haben möchte, der sollte auch die anderen Stände ansteuern und dort Dinge kaufen“, findet Schmitz.

Ihnen schmeckt’s – Familie Klockmann mit Kind Merle beim Waffelessen auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Romantisch schöner Weihnachtsmarkt

Ein Blick in die Runde zeigt jedoch, dass es Schmitz und seinen Mitstreitern auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, einen „breiten Mix“ beim Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde anzubieten. Auch das musikalische Programm kann sich hören lassen. So haben die Veranstalter wieder einen romantisch schönen und feinen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. Bei den Besuchern kam er recht gut an – und gegessen und getrunken wird immer.