Dinslaken. Opfer wurde von hinten angegriffen und leicht verletzt. Der Täter erbeutete eine Winterjacke und flüchtete in Richtung Karl-Heinz-Klingen-Straße.

Raub in Dinslaken: Täter überfällt 15-Jährigen

Opfer eines Raubs wurde am Montagabend ein 15-Jähriger. Der Dinslakener lief gegen 19.40 Uhr aus Richtung Neutor-Galerie kommend nach Hause in Richtung Thyssenstraße. Wie die Polizei mitteilt, schlug ihm in Höhe der Karlstraße, Ecke Juliusstraße ein Unbekannter gegen den Hinterkopf, woraufhin der Jugendliche stürzte.

Dies nutzte der Täter aus, um ihm seine neue, graufarbene Winterjacke der Marke „Wellensteyn“ zu rauben, die der Junge trug. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Karl-Heinz-Klingen-Straße. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen

Da der Täter den Jugendlichen von hinten angegriffen hatte, konnte er diesen nur wie folgt beschreiben: Zirka 180 cm groß, etwa 16 Jahre alt, südländisches Aussehen, trug kurze, schwarze Haare, eine schwarze Jogginghose und eine lilafarbene Jacke. Hinweise nimmt die Wache in Dinslaken entgegen. Sie ist unter der Rufnummer 02064/622-0 zu erreichen.