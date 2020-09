Ratskandidat verstorben: Voerde verschickt neue Stimmzettel

In Voerde findet für einen Ratsbezirk eine Nachwahl statt.

Voerde. Johann Benninghoff, Ratskandidat für die FDP, ist verstorben. So wirkt sich das auf die Kommunalwahl in Voerde aus.

Ein trauriger Anlass sorgt für Veränderungen bei der Kommunalwahl in Voerde. Wie die Verwaltung am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss mitteilte, ist Johann Benninghoff, Ratskandidat der FDP im Wahlbezirk 60 (Kita Brunnenweg) am 29. August verstorben. Anders als im Fall eines CDU-Kandidaten, der seine Kandidatur zurückzog, hat der Todesfall Auswirkungen auf die Wahl.

„Nachwahl“ am regulären Wahltag

Gestern Nachmittag teilte die Verwaltung mit, dass die FDP kurzfristig einen neuen Kandidaten benannt habe. Deshalb werde der Wahltermin, 13. September 2020, im Wahlbezirk 60 nicht verschoben. „Formal handelt es sich um eine sogenannte ,Nachwahl’; diese findet am gleichen, bislang vorgesehenen Termin der Kommunalwahl statt“, heißt es in der Mitteilung.

Alle anderen Wahlscheine bleiben gültig

Alle bisher an die Wähler verschickten Wahlscheine seien laut Stadt ausschließlich für die Wahl des Ratsvertreters im Wahlbezirk 60 ungültig. Alle Stimmzettel für die Wahl des Landrates, des Kreistages, des Bürgermeisters und des Regionalverbandes Rhein-Ruhr behielten ihre Gültigkeit. Sobald der aktualisierte, neue Ratswahl-Stimmzettel (Farbe: orange) vorliege, wird dieser automatisch an die Wähler versandt. Ein erneuter Antrag auf einen Wahlschein sei nicht nötig. Bereits beantragte, aber noch nicht an die Wähler versandte Wahlscheine würden mit dem aktualisierten Stimmzettel zugestellt.

Stimmabgabe für Wahlbezirk 60 derzeit nicht möglich

Eine Stimmabgabe im Rathaus ist aktuell für den Wahlbezirk 60 nicht möglich. Alle bisher im Rathaus abgegebenen Stimmen für die Wahl der Vertretung der Stadt Voerde aus dem Wahlbezirk 60 seien ungültig. Die betroffenen Wähler erhalten automatisch einen Wahlschein, der seitens der Stadt schnellstmöglich zugestellt wird, sodass sie an der Briefwahl teilnehmen oder erneut ihre Stimme im Rathaus abgeben können. Die aktualisierten Wahlunterlagen werden voraussichtlich ab dem morgigen Freitag, 4. September, zugestellt, so die Stadtverwaltung. (mt)