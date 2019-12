Pyroartists Hünxe: Flugzeugbauer Extra macht nun in Raketen

Ein gutes Feuerwerk soll schön sein, findet Walter Extra – gerade zu Silvester. Gefährliches und furchteinflößendes Feuerwerk unterstützen er und Thorsten Steffen, Geschäftsführer von Pyroartists, nicht. Daher bietet die Firma seit Samstag bei ihrem erstmals stattfindenden Werksverkauf an der Schwarzen Heide 24 auch nur qualitativ gute Produkte an. Außerdem gilt für Thorsten Steffen die Devise: Mehr Sein als Schein, denn die Effekte der Feuerwerkskörper, die hier verkauft werden, sind intensiver. Das heißt, die Farben sind kräftiger und sie leuchten länger, sagt er.

Ein Feuerwerk gab den Startschuss

Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk ist aber nur ein Bestandteil von mehreren Geschäftszweigen, denn die Firma ist auch im Profibereich tätig, verkauft pyrotechnische Artikel an Pyrotechniker und richtet selbst Großfeuerwerke – auf Wunsch auch mit musikalischer Choreografie – für Veranstaltungen aus. Mit einem solchem Feuerwerk begann sozusagen die Firmengeschichte von Pyroartists. Oder besser gesagt, mit einem Feuerwerk, das nicht stattfand. Nachdem Walter Extra zweimal anlässlich einer Feier ein Feuerwerk bestellt hatte, das kurzfristig wieder abgesagt wurde, dachte er sich: Jetzt mache ich das selbst. Dann lernte er Thorsten Steffen kennen und gründete mit ihm die Firma Pyroartists. Das war vor einem Jahr und die beiden sind mit ihrer Zusammenarbeit genauso zufrieden wie mit der positiven Resonanz des Werksverkaufs.

Flugzeugbauer Walter Extra gründete gemeinsam mit Thorsten Steffen die Firma Pyroartists. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Während Walter Extra für den kreativen Part zuständig ist und am Computer die Feuerwerke mit der musikalischen Untermalung plant, ist Thorsten Steffen für die pyrotechnische Umsetzung zuständig. Es ist die Harmonie aus Musik und Feuerwerk, die Walter Extra fasziniert. Die künstlerischen und technischen Aspekte machen seine Arbeit, die er eher als Hobby betrachtet, zu „einer schönen Herausforderung“.

Auch Thorsten Steffen ist mit sichtlich viel Herzblut und Spaß bei der Sache – und hat immer noch vor jedem Feuerwerk richtiges Lampenfieber. Klappt alles? Haben wir die richtigen Effekte ausgewählt? Fragen wie diese schießen dann durch seinen Kopf. Wenn alles gut läuft, bekomme er „das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht“ erzählt er und lächelt breit.

Nur an Silvester gibt’s kein Feuerwerk

An Silvester geht es bei Thorsten Steffen aber ruhig zu. Das Anzünden von Feuerwerk überlässt er lieber seinen Nachbarn. „Ich habe das ganze Jahr über mit Feuerwerk zu tun“, liefert er die Begründung, warum er an diesem Tag lieber zuschaut. Apropos zuschauen: „Meine Frau guckt mit mir nur ungern Hollywoodfilme“, gibt Thorsten Steffen zu, denn er kann bei jedem Effekt erklären, wie er gemacht wurde. Denn Pyroartists berät auch Filmproduktionen.

Während seiner Zeit bei der Bundeswehr machte Thorsten Steffen eine Sprengausbildung und kam anschließend vom Sprengstoff Schritt für Schritt zur Pyrotechnik und zum Feuerwerk. Mit seinem Gefahrgutbüro berät er außerdem Firmen beim Transport von Gefahrgütern und unterstützt mit seinem Wissen realitätsnahe Übungen der Feuerwehr, etwa im Umgang mit Lithiumbatterien in Fahrzeugen. Und wenn bei einer Übung etwas explodiert, kümmert sich Pyroartists um den Aufbau und die Zündung. Bei aller Freude an der Arbeit – die Sicherheit steht immer an erster Stelle.

Feuerwerk als Tradition

Das gilt auch für auch für den privaten Gebrauch des Silvesterfeuerwerks. Raketen seien zwar nach wie vor beliebt, weiß Walter Extra, seien aber nicht empfehlenswert, da man im Umgang mit ihnen mehr falsch machen könne als mit Batterien. Außerdem falle bei Letzteren weniger Müll an, da nur ein wenig Pappe übrig bleibe. Umweltschutz sei ein großes Thema, „es beginnt und endet aber nicht mit dem Feuerwerk“, betont Walter Extra. Dennoch hat Pyroartists die Produktpalette angepasst, die No Sounds-Serie sei deutlich leiser als normale Batterien und bei einem Anteil von 15 Prozent Holzkohle seien die Emissionen auch nicht so hoch.

Für Kunden wie Ulrich Kobbe steht auch mehr die Tradition im Vordergrund. Er ist extra aus Bocholt gekommen, um sich mit einer großen Batterie für die Silvesternacht einzudecken, denn er findet: „Feuerwerk ist schön.“

Ausbildung und Schulungsfeuerwerk

Die Firma Pyroartists bietet neben der Ausrichtung von Feuerwerken und dem Verkauf von pyrotechnischen Artikeln auch Lehrgänge an. Pyrotechniker müssen während ihrer Ausbildung zwanzig Großfeuerwerke gemacht haben und können bei Pyroartists an einem Ausbildungsfeuerwerk teilnehmen. Aber auch für Laien gibt es die Möglichkeit, bei einem Schulungsfeuerwerk für einen Tag lang hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen und zu erleben, wie ein Großfeuerwerk aufgebaut und abgefeuert wird. Kontakt zu Pyroartists: 02858/913766 oder kontakt@pyroartists.de bzw pyroartists.de.