Voerde. Unbekannte haben in Mehrum augenscheinlich einen Silvesterböller in einen Briefkasten geworfen. Die Post hofft nun auf einen schnellen Ersatz.

Postkasten im Voerder Ortsteil Mehrum durch Böller gesprengt

Ein Postkasten an der Schulstraße im Voerder Ortsteil Mehrum ist am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr blindem Vandalismus zum Opfer gefallen. Unbekannte hatten der Polizei zufolge augenscheinlich einen Silvesterböller dort hinein geworfen, der im Inneren explodierte und den Briefkasten erheblich beschädigte. Glücklicherweise sei der Postkasten leer gewesen, so dass keine Briefe beschädigt worden seien, teilt die Polizei mit.

Die Deutsche Post will nun schauen, dass sie den zerstörten Briefkasten in den nächsten Tagen ersetzt. Dies soll noch vor Weihnachten versucht werden. Allerdings lägen nicht so viele Briefkästen auf Halde, sagte Britta Töllner, Pressesprecherin der Deutschen Post DHL Group, am Mittwoch auf Anfrage der NRZ.

Voerde: Nächster Briefkasten in Löhnen

Die zum Standort an der Schulstraße in Mehrum nächst gelegenen Briefkästen befinden sich am Krummackerweg in Löhnen, an der Dammstraße in Götterswickerhamm und an der Mehrumer Straße in Ork. Wem der Weg dorthin zu weit und wer zu dem Zeitpunkt zu Hause ist, kann seine Post auch dem Briefträger mitgeben, wie Britta Töllner erklärte. Diese Möglichkeit bestehe im übrigen immer.

Sie bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall in Voerde nimmt die Polizei im Kreis Wesel unter der Rufnummer 02855/9638-0 entgegen. (P.K.)