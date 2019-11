Dinslaken/Voerde/Hünxe. Das sind die Anmeldezahlen für die Grundschulen in Dinslaken, Voerde und Hünxe. Deutlich zu viele Anmeldungen gab es lediglich an einer Schule.

Die Anmeldeverfahren für die Grundschulen in den hiesigen drei Kommunen sind weitestgehend abgeschlossen. Während in Voerde und Hünxe wohl alle angemeldeten Erstklässler auch ihre Wunschgrundschule werden besuchen können, könnte es in Dinslaken zum kommenden Schuljahr 2020/21 durchaus wieder Abweisungen geben – und zwar an der Bruchschule: Dort wurden mit Stand vom 19. November 101 Kinder angemeldet, die Schule kann allerdings maximal 81 Kinder aufnehmen. Das sind die Zahlen:

Anmeldezahlen in Dinslaken

In Dinslaken wurden bislang 605 Kinder angemeldet, bei drei weiteren Kindern wird der Verbleib laut Thomas Termath, dem Leiter des städtischen Fachbereichs „Bildung und Kultur“, aktuell noch geregelt. Deutlich zu viele Anmeldungen – 20 mehr als möglich – hat es in der Stadt lediglich an der Bruchschule gegeben, hier müssen möglicherweise Kinder abgewiesen werden.

Geringe Überhänge verzeichnen außerdem die Klaraschule (50 Kinder wurden angemeldet, 48 können maximal aufgenommen werden), die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Hühnerheide (58 angemeldete Kinder, 56 Plätze), die GGS Am Weyer (50 angemeldete Kinder auf 48 Plätze) und die Moltkeschule (51 angemeldete Kinder auf 48 Plätze).

Die anderen Grundschulen in Dinslaken haben hingegen weniger Anmeldungen erhalten, als sie Kinder aufnehmen könnten. An der Averbruchschule sind es acht Kinder zu wenig (64 Anmeldungen, 72 Plätze), an Gartenschule (60 Anmeldungen, 72 Plätze) und Dorfschule (63 Anmeldungen, 75 Plätze) jeweils zwölf, an der Hagenschule 13 (68 Anmeldungen, 81 Plätze) und an der GGS Lohberg 16 (40 Anmeldungen, 56 Plätze).

In Dinslaken wird es zum kommenden Schuljahr voraussichtlich 25 erste Klassen geben. Geplant sind jeweils drei Eingangsklassen an Averbruch-, Garten-, Hagen-, Bruch- und Dorfschule. Die anderen Grundschulen sollen jeweils zwei erste Klassen haben. Nicht klar ist, ob noch eine zusätzliche Klasse eingerichtet werden muss, und falls ja, wo. Genaueres wird sich laut Auskunft der Verwaltung erst Anfang 2020 sagen lassen.

Nach aktuellem Stand werden an den drei Schwerpunktschule – Hagenschule, GGS Hühnerheide und Moltkeschule – zum kommenden Schuljahr wohl keine Kinder mit Förderbedarf aufgenommen.

Anmeldezahlen in Voerde

Die Zahl der Kinder in Voerde, die im kommenden Jahr schulpflichtig werden, liegt nach Angaben der Stadtverwaltung bei 282. Davon sind (Stand November) bisher 277 angemeldet worden. Der deutlichste Zuwachs im Vergleich zu 2018 zeichnet sich in Möllen ab: An der Regenbogenschule wurden bis dato 35 Mädchen und Jungen angemeldet. Das sind zehn mehr als dort aktuell die erste Klasse besuchen. Nach dem jetzigen Stand könnten, wenn es dabei bleibt, an der Regenbogenschule im kommenden ersten Jahrgang zwei Klassen gebildet werden, aktuell ist es eine. Die Spanne für die Bildung von zwei Eingangsklassen an einer Grundschule liegt bei 30 bis 56 Kindern. 2018 hatte die Stadtverwaltung im November in der Sitzung des Schulausschusses für die Regenbogenschule 30 Anmeldungen als vorläufige Zahl öffentlich kommuniziert – was deutlich macht, dass es noch zu Veränderungen etwa durch Weg- oder Zuzüge kommen kann. Insgesamt gibt es in Voerde aktuell 270 Erstklässler.

Für das nächste Schuljahr stellen sich die Anmeldezahlen an den weiteren Grundschulen im Stadtgebiet nach dem immer noch vorläufigen Stand, wie Beigeordneter Jörg Rütten betont, wie folgt dar: Die Erich-Kästner-Schule zählt momentan 66 – aktuell gibt es dort 65 Erstklässler – und könnte somit drei Eingangsklassen bilden. Die Spanne hier liegt bei 57 bis 81 Schülern. Der gleiche Fall wäre bei der Otto-Willmann-Schule mit derzeit 61 Anmeldungen gegeben. Dort besuchen im laufenden Schuljahr 68 Mädchen und Jungen die erste Klasse. Ebenfalls auf drei Eingangsklassen käme die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Friedrichsfeld mit momentan 60 angemeldeten Kindern. Dort gibt es jetzt 58 Erstklässler. Wie gehabt zwei Eingangsklassen wären es mit momentan 55 Anmeldungen an der Astrid-Lindgren-Schule in Spellen, an der in der aktuellen ersten Klasse 54 Kinder die Schulbank drücken. Nach den vorläufigen Zahlen würden an den Voerder Grundschulen im nächsten Jahr 13 erste Klassen gebildet – eine mehr als im laufenden Schuljahr.

Anmeldezahlen in Hünxe

In Hünxe sind insgesamt 121 Kinder an den Grundschulen angemeldet worden: 56 an der Karl-Vogels-Schule im Ortskern, 35 an der Schule am Dicken Stein in Bruckhausen und 30 an der Otto-Pankok-Schule in Drevenack. In Hünxe und Bruckhausen werden laut Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth zum kommenden Schuljahr zwei Eingangsklassen gebildet. Ob es in an der GGS Drevenack ein oder zwei Klassen geben wird, werde derzeit mit dem Schulamt des Kreises Wesel verhandelt, so Stratenwerth. „Rein rechnerisch dürfte sie aber auch zweizügig werden.“