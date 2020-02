Neuer Gesamtschule Dinslaken-Hiesfeld fehlen noch Schüler

Die offiziellen Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen in Dinslaken sind gelaufen. Nach den vorläufigen Anmeldezahlen hat die neue Gesamtschule in Hiesfeld noch nicht genügend Kinder. Nach NRZ-Informationen wurden 88 Schüler angemeldet – das Schulgesetz schreibt aber bei der Gründung einer Gesamtschule 100 Anmeldungen vor.

Das sind die vorläufigen Zahlen

Die vorläufigen Zahlen sehen nach Informationen der NRZ so aus: Die meisten Kinder wurden bei der Ernst-Barlach-Gesamtschule angemeldet: 136 - im vergangenen Jahr waren es 216. Weil das Aus der Sekundarschule beschlossen wurde, durfte die EBGS in diesem Jahrgang ausnahmsweise achtzügig werden. Mit der Neuordnung der Schullandschaft, die mit dem Beschluss zur Gründung der neuen Gesamtschule Hiesfeld einher ging, wurde die Zügigkeit der EBGS auf fünf Eingangsklassen beschränkt. Generell dürfen die Klassen laut Schulgesetz 25 bis 29 Kinder haben.

Die beiden Gymnasien in der Innenstadt, Otto-Hahn-Gymnasium und Theodor-Heuss-Gymnasium, haben jeweils 87 Anmeldungen - im vergangenen Schuljahr waren es 104 bzw. 93 Anmeldungen. Die Zügigkeit der Gymnasien wurde auf drei beschränkt, die vorläufigen Anmeldezahlen passen dazu. Das Gymnasium Hiesfeld hat erheblich weniger Anmeldungen als im vergangenen Schuljahr – 66 statt der 86 im vorigen Schuljahr. Das wären nach aktuellem Stand zwei große Schulklassen - also wäre der Jahrgang zweizügig. Die Realschule, die ebenfalls auf drei Züge begrenzt wurde, hat mehr als 90 Anmeldungen (Vorjahr 117). Bei der Gesamtschule in Hünxe wurden ebenfalls 16 Kinder aus Dinslaken angemeldet und aufgenommen - insgesamt werden dort 133 Kinder aufgenommen, 17 wurden abgewiesen.

Diese Kinder könnten noch nachrücken

Insgesamt wurden also 570 Schüler aus Dinslaken bislang angemeldet. Offenbar gibt es noch Schüler, die trotz Ende der Frist nicht angemeldet wurden - Zahlen der Stadt aus der Beschlussvorlage zur Gründung der neuen Gesamtschule nennen für dieses Schuljahr 571 Abgänge aus den vierten Klassen. Auch könnten noch Kinder, die an anderen Schulen abgewiesen werden, ihren Weg zur neuen Gesamtschule finden und die 100 vollmachen.

Das sah das Gutachten zur Schulentwicklung vor

Die Gründung der neuen Gesamtschule Hiesfeld war eine von fünf Empfehlungen im fortgeschriebenen Gutachten zur Schulentwicklung in Dinslaken von Dr. Heinfried Habeck. Das ursprüngliche Gutachten von 2016 sah vier mögliche Empfehlungen vor. Alle legten eine Schließung der Sekundarschule nahe, drei sahen außerdem die Schließung des GHZ-Gymnasiums, eine die Schließung der Realschule vor. Die Fortschreibung des Gutachtens 2018 sah als fünfte Variante die Schließung der Sekundarschule und die Gründung der neuen Gesamtschule Hiesfeld vor. Dieser Variante folgte die Politik schließlich. EBGS und die neue Gesamtschule sollten zusammen mindestens neun Züge haben. Es seien, so der Gutachter damals, sogar zehn Züge möglich unter der Maßgabe, dass die Gesamtschule Hünxe keine Ausnahmegenehmigung mehr für einen fünften Zug bekommen sollte – was bislang nicht geschehen ist.

Die Stadtverwaltung möchte sich nicht äußern

Die Stadtverwaltung Dinslaken hat die vorläufigen Anmeldezahlen noch nicht öffentlich gemacht. Sie möchte sich auch auf Nachfrage der NRZ nicht zu dem Thema äußern und hat auch mit den Schulleitern Stillschweigen vereinbart. Die vorläufigen Anmeldezahlen sollen der Politik in der kommenden Sitzung des Schulausschusses am Donnerstag, 27. Februar, als Tischvorlage zur Kenntnis gegeben werden. In derselben Sitzung soll der Schulausschuss die zweite Tranche zur Sanierung der Dinslakener Schulen in Höhe von 32 bis 35 Millionen Euro auf den Weg bringen. Darin enthalten sind allein 2,7 Millionen Euro Planungskosten für den Umbau des GHZ-Schulzentrums enthalten, damit dort künftig das Gymnasium, die neue Gesamtschule und zeitweise noch die Realschule untergebracht werden können.