Müllgebühren in Voerde: Kaum Änderungen bei kleineren Tonnen

Abgesehen von den großen Behältern soll die Gebühr für die Restmüll-Entsorgung im nächsten Jahr in Voerde leicht sinken oder zumindest konstant bleiben. Dies geht aus der Drucksache der Verwaltung hervor, mit der sich der Bau- und Betriebsausschuss als erstes befassen wird. Die Abfallentsorgungsleistungen seien zum 1. Januar 2020 europaweit ausgeschrieben worden. Aufgrund des Ergebnisses komme es beim Verhältnis der 120- und 240-Liter-Gefäße zu den 1100-Liter-Containern zu leichten Abweichungen gegenüber den Vorjahren.

Im Einzelnen stellen sich die Zahlen so dar: Für das 120-Liter-Restmüllgefäß werden bei 14-täglicher Abfuhr 300 Euro und bei einer Abfuhr alle vier Wochen 152 Euro (je zwei Euro weniger als 2019) fällig. Die Gebühr für die 240-Liter-Restmülltonne, die alle 14 Tage geleert wird, bleibt bei 580 Euro. Die Abfuhr des 1100-Liter-Gefäßes schlägt im Falle der wöchentlichen Abfuhr mit 5480 Euro (aktuell: 5425 Euro) und bei der 14-täglichen Entsorgung mit 2750 Euro (2587 Euro) zu Buche.

Gebühr für Bioabfallgefäß soll um zehn auf dann 120 Euro sinken

Der Hausmüllsack soll weiterhin zehn Euro kosten. Eine Senkung um zehn auf 120 Euro ist beim 240-Liter-Bioabfallgefäß vorgesehen. Möglich werde dies dadurch, dass ein Teil der Überschüsse aus 2017 und 2018 „gebührenmindernd“ eingesetzt wurden. Der Bioabfallsack soll auch 2020 wie gehabt drei Euro kosten.

Trotz auszugleichender Fehlbeträge, die bis in das Jahr 2016 zurückgehen, will die Stadt bei der Annahme von Grünabfällen – eine „Vorhalteleistung für alle Nutzer der öffentlichen Abfallentsorgung – im kommenden Jahr die gleichen Gebühren erheben wie 2019. Dies könne dadurch erreicht werden, dass eine Deckung der Defizite aus den Vorjahren aus allgemeinen Haushaltsmitteln erfolge. So lasse sich das Angebot der Grünschnittannahme „zu einer mehr oder weniger moderaten Gebühr aufrecht erhalten“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Die Zahlen stellen sich in dem Bereich wie folgt dar: Die Anlieferung einer Kofferraumladung soll nach wie vor weiter 7,50 Euro kosten, die Kombiladung 15 Euro, die Anhängerladung (einachsig) 22,50 Euro oder 45 Euro (zweiachsig).

Gebühr für Schmutzwasserbeseitigung bleibt konstant

Neben dem Abfall rücken wie immer zum Jahresende weitere Entsorgungsgebühren in den Fokus: Dazu gehört das Abwasser. Dort werden zwei Bereiche unterschieden: Für die Beseitigung von Schmutzwasser sollen wie bisher auch im kommenden Jahr 2,58 Euro pro Kubikmeter in Rechnung gestellt werden. Dies sei dadurch möglich, dass der Gewinnvortrag von 2017 auf zwei Jahre (2020 und 2021) verteilt werde, wobei ein etwa gleichbleibender Frischwasserverbrauch als Verteilungsmaßstab angesetzt werde. Fünf Cent weniger und damit 1,16 Euro pro Quadratmeter sollen ab 2020 für die Beseitigung von Regenwasser gezahlt werden. Hier müssten weder ein Gewinn noch ein Fehlbetrag aus 2017 berücksichtigt werden.

Konstant bei aktuell 1,32 Euro pro laufendem Meter soll die Gebühr für die Straßenreinigung einmal wöchentlich bleiben. Dabei ist laut Verwaltung ein Gewinnvortrag aus dem Jahr 2018 in die Kalkulation eingeflossen.

Im Vergleich zu 2019 nicht verändert werden soll auch die Gebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Die liegt derzeit bei 92,81 Euro pro Kubikmeter. Die Möglichkeit, diese Abgabe 2020 stabil zu halten, erklärt die Verwaltung mit gestiegenen Abfuhrmengen und dem Einsatz eines Überschusses aus dem Jahr 2017.

>>Info: Ausschusssitzung am 28. November

Der Bau- und Betriebsausschuss tagt am Donnerstag, 28. November, ab 17 Uhr im kleinen Sitzungssaal (Raum 137) des Rathauses. Bei der Sitzung wird die Verwaltung auch über den Sachstand der Investitionsmaßnahmen der Fachdienste Tiefbau und Gebäudemanagement berichten.