Lohberg: Soziale Schieflage und Parallelgesellschaften

Seit 20 Jahren bemüht sich Dinslaken um den Stadtteil Lohberg, versucht, den Folgen der Zechenschließung im Jahr 2005 mit Handlungskonzepten und Fördermaßnahmen entgegenzuwirken. Dennoch zieht das nunmehr vierte Integrierte Handlungskonzept seit 1999 eine ernüchternde Bilanz: Die Situation im Stadtteil sei nach wie vor „herausfordernd“, die soziale Situation „prekär“, Arbeitslosigkeit und Migrantenanteil hoch, Bildungschancen gering. Im Stadtteil gebe es „Parallelgesellschaften“, auf dem Zechengelände „Schrottimmobilien“. Das Konzept sieht dringenden Handlungs- und Investitionsbedarf – über Jahre.

Bilanz nach 20 Jahren

Stadtteilerneuerungsprozess und die Bildungsschwerpunkte „haben bislang die soziale Separation nicht aufheben können und das, obwohl alle vorhandenen Ressourcen von Stadt und Wohlfahrtsverbänden sich mit einer fast unüberschaubaren Anzahl von Angeboten auf Lohberg konzentriert habe“, fasst das Handlungskonzept die bisherigen Bemühungen zusammen. Jahrelang habe der Stadterneuerungsprozess unter dem Leitmotto: „Lohberg und die Halde werden eins“ gestanden. Und „immer noch sagen die Bewohner, dass die Hünxer Straße die Barriere zwischen den Quartieren ist.“ Das wurde erneut auch beim Bürgerforum deutlich. Und auch in Alt-Lohberg, so habe eine Umfrage gezeigt, leben die Kulturen eher nebeneinander als miteinander.

Das ist der aktuelle Stand

32 Prozent der Lohberger besitzen keine deutsche Staatsangehörigkeit (in Dinslaken insgesamt 12,8 %), 58 Prozent haben einen Migrationshintergrund. 20,5 Prozent der Lohberger beziehen SGB II_Leistungen, (in Dinslaken insgesamt: 8,3 %), 49,2 % sind Langzeitarbeitslose, 42 Prozent der Arbeitslosen haben einen Migrationshintergrund (Gesamt-Dinslaken: 25,9 %). Der Anteil Lohbergs an der Gesamtarbeitslosigkeit in Dinslaken betrage 18,5 %, dabei machen die Lohberger nur 8,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Die Bevölkerung dort sei eher jung, der Anteil der Mietwohnungen hoch, zudem befinden sich ein Viertel aller geförderten Wohnungen Dinslakens in Lohberg.

Problem: Bildungschancen

„Ich bin hier groß geworden, wir haben gerade ein Haus hier gekauft. Meine Kinder werden zweisprachig erzogen. Aber keines meiner Kinder wird in Lohberg zur Grundschule gehen. Ich möchte meinen Kindern nicht die Zukunft verbauen.“ Diese Aussage einer Lohberger Mutter ist bezeichnend für die dortigen Bildungschancen. Auch für das kommende Schuljahr haben sich nur 40 Kinder für die Grundschule angemeldet. Nur 21,2 % der Grundschüler wechseln aufs Gymnasium, stadtweit sind es fast doppelt so viele.

„Auch wenn das Thema Migration per se keinen Negativindikator im sozialen Bereich liefert, sollte kritisch hinterfragt werden, inwieweit frühkindliche Bildung funktionieren kann, wenn 90 % der Kinder in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung einen Migrationshintergrund haben und vielfach keine ausreichenden Deutsch-Sprachkenntnisse aufweisen. Nicht ausreichende Bildung im frühkindlichen Alter wirkt sich auf Sekundärbildung, Ausbildung und Beruf aus.“

„Soziale Schieflage“ durch Arbeitslosigkeit

Die hohen Arbeitslosen- und SGB-II-Quoten im Stadtteil verursachen eine „soziale Schieflage“, so das Konzept. Während die Arbeitslosenquoten zum Teil noch auf die Zechenschließung im Jahr 2005 zurückzuführen seien, „lassen die niedrigen Übergangsquoten der Gemeinschaftsgrundschule Lohberg auf Gymnasien sowie die Armutsindikatoren bei Kindern bezweifeln, dass durch die bisherigen Strategien eine ausreichend nachhaltige und dauerhafte Verbesserung der Teilhabechancen vor Ort erreicht werden konnte“, heißt es in dem Konzept.

Auf Basis aller berechneten Faktoren ergebe sich aus dem aktuellen Sozialbericht „ein Index sozialer Belastungen mit einem Wert von 180 wobei 100 der gesamtstädtische Durchschnitt ist.“

Auch die städtebauliche Reaktivierung des Zechengelände sei noch nicht abgeschlossen. Für „zentrale, bedeutsame Flächen und Gebäude auf dem ehemaligen Zechengelände“ seien zwar Nutzungen projektiert, „jedoch ist deren Realisierung aufgrund von Unwägbarkeiten ungewiss.“ Zudem mache der „immense Sanierungsaufwand an denkdenkmalgeschützten Bestandsgebäuden jegliche Nutzung unwirtschaftlich.“ Es handele sich, so das Konzept, um „Schrottimmobilien“.

Diese Maßnahmen sieht das neue Handlungskonzept vor

„Lohberg – Vielfalt in der Stadt“ ist das Leitbild des aktuellen Handlungskonzepts. Damit soll die „vielfältige Bewohner- und Stadtteilstruktur Lohbergs hervorgehoben“ werden. Handlungsfelder seien die „konsequente Erreichung der Bildungsteilhabe, die zeitgemäße Weiterentwicklung der Zechensiedlung, die Gestaltung des öffentlichen Straßenraums sowie die Behebung des städtebaulichen Missstands der Denkmäler auf dem ehemaligen Zechengelände.“

Das Konzept stellt konkrete Maßnahmen vor, einige sind bereits angestoßen – u.a. die Pflegeschule, der Kitaneubau, das Bildungsinnovationszentrum St. Marien, die Sanierung der Grundschule und Bezirkssportanlage, der Pavillon auf dem Markt – andere sind neu. So schlägt das Konzept etwa eine Stadtteilkoordination vor, die die unübersichtlichen Lohberger Unterstützungsangebote koordiniert und vernetzt. Eine pädagogische Fachkraft soll die Übergänge zwischen Kita, Schule und weiterführender Schule begleiten und Schnittstelle zwischen Eltern, Erzieher, Schule, Bildungsträgern und Verwaltung sein. Schüler sollen nach dem Übergang in die weiterführende Schule stabilisiert werden – etwa durch Begleitung und Unterstützung bei Hausaufgaben und Vorbereitung von Klassenarbeiten.

So soll der neue Pavillon in Lohberg auf dem Markt aussehen. Foto: Stadt Dinslaken / PR

Ein Ziel: Mehr Deutsche in den Stadtteil locken

Die Zechendenkmäler sollen gesichert und das Kreativquartier belebt werden. Ein Grünplan und eine Gestaltungssatzung sollen in Zusammenarbeit mit den Bürgern erstellt werden. Grund: Es gebe ein Parkplatzproblem, das viele Bürger lösen, indem sie ihr Auto ans Haus stellen. Dort sei aber dann kein Platz mehr für die Mülltonnen, die dann wiederum an der Straße stünden. Auch gegen illegale Vermüllung soll mit Aktionen entgegengewirkt, ein Stadtteilarchitekt eingestellt, der Verkehr auf der Hünxer Straße verringert, Fuß- und Radverkehr gestärkt werden. Zudem sollen mehr Deutsche nach Lohberg gelockt werden – etwa durch den Bau höherwertiger aber bezahlbarer Wohnungen auf dem Glückauf-Gelände