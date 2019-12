Lohberg bekommt keine Ampel, aber eine weitere Mittelinsel

Die beiden großen Fraktionen im Rat wollen sie, das Forum Lohberg fordert sie auch, doch die Verwaltung „sieht derzeit keine Notwendigkeit für die Installation einer Lichtsignalanlage“ auf der Hünxer Straße. Dafür schlägt sie vor, in Höhe der „Blauen Bude/Steigerstraße“ zunächst eine mobile Mittelinsel zu installieren. Das sei eine mit dem Landesbetrieb Straßenbau abgestimmte Alternative. „Den Bürgern wird so eine zusätzliche Querungsmöglichkeit angeboten, anhand derer man die tatsächlichen Querungszahlen erfassen kann“, heißt es in der Stellungnahme, die am Dienstag im Rat behandelt wurde.

Eine Verkehrszählung ist erforderlich

Damit wäre aus Sicht der Stadt auch eine notwendige Voraussetzung geschaffen, um die eine „fachtechnische Überprüfung“ durchzuführen. Diese Prüfung erfordere eine Verkehrszählung, auf deren Grundlage eine Planung und eine signaltechnische Berechnung erstellt werden kann. Danach könne entschieden werden, ob unter Abwägung aller Randbedingungen die Errichtung einer Ampel zielführend ist.

Kommt man dann zu dem Schluss, dass eine Ampel sinnvoll ist, müsse eine Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Landesbetrieb abgeschlossen werden. Dinslaken müsse sich verpflichten, dass die Stadt für die Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung zuständig ist und die Kosten hierfür trägt. Nach Erstellung der Lichtsignalanlage unterliegt die Unterhaltung dem Straßenbaulastträger Straßen.NRW.

Stadt würde 76.000 Euro Ablöse zahlen

Hierfür ist die Stadt verpflichtet, einen Ablösebetrag an den Landesbetrieb zu zahlen. Die Verwaltung geht davon aus, dass dieser Betrag bei 76.000 Euro liegen wird. Wenn die Ampel installiert ist, würde die Unterhaltung der Anlage beim Landesbetrieb Straßenbau liegen, der der Baulastträger der Hünxer Straße ist. In solchen Fällen ist es vorgeschrieben, dass die Stadt einen Ablösebetrag zu zahlen hat. Die Verwaltung geht bei der Ampel für die Hünxer Straße davon aus, dass dieser Ablösebetrag 76.000 Euro betragen wird.

Für die Zählung, Berechnung und Planung würden ca. 8000 Euro und für den Bau der Ampel ca. 40.000 Euro benötigt. Somit würden die Gesamtkosten 124.000 Euro betragen.

Keine besondere Gefahrenlage

Gegen eine Ampel spricht laut Vorlage der Verwaltung das derzeitige Verkehrs- und Unfallgeschehen: Es liege in Höhe der „Blauen Bude“ keine besondere oder auffällige Gefahrenlage vor, die eine Errichtung einer Lichtsignalanlage begründen würde. Weil an dieser Stelle die Fahrbahn ca. 10,5 Meter breit ist, würde es recht lange dauern, bis Fußgänger die Straße überquert hätten. Fahrzeuge müssten entsprechend lange vor der Ampel stehen bleiben, was wiederum negativen Einfluss auf die Lärm- und Schadstoffbelastung hätte.

Unterm Strich kommt die Verwaltung zu dem Ergebnis, dass derzeitig keine Notwendigkeit für die Installation einer Lichtsignalanlage besteht. Um trotzdem dem Wunsch der Bürgerschaft zur Verbesserung der Querungssituation in Höhe der „Blauen Bude“/Steigerstraße nachzukommen, ist bei Gesprächen mit dem Landesbetrieb eine Lösung gefunden worden: Es soll eine mobile Mittelinsel (z. B. aus Fertigteilen) aufgestellt werden. Wie die Stadt mitteilt, sei das eine für beide Seiten tragbare Alternative. Dann könnte man auch die tatsächlichen Querungszahlen erfassen.

Mittelinsel: Stadt trägt die Kosten

Die Verwaltung empfiehlt in ihrer Stellungnahme, eine Detailplanung über die Aufstellung einer mobilen Mittelinsel mit den dazugehörigen Arbeiten (Markierungen, Demarkierungen von Parkplätzen, Absenkung der Bordsteine) mit dem Landesbetrieb Straßen abzustimmen. Die Zustimmung von Straßen NRW vorausgesetzt, würde die Verwaltung dann die mobile Querungshilfe auf der Hünxer Straße aufstellen und die Kosten hierfür tragen. Die benötigten Mittel in Höhe von ca. 10.500 Euro stehen zur Verfügung.

Der Rat stimmte der Stellungnahme zu, aufgenommen wurde der Punkt, dass weiterhin die Installation einer Ampel verfolgt werde.