Voerde. Das Geduldspiel vor der Baustellenampel hat bald ein Ende: Kreis und Stadt geben neuen Kreisel in Voerde am 20. Dezember für den Verkehr frei.

Kreisverkehr Voerde: Bauende naht – freie Fahrt ab Freitag

Die Zeit des nicht selten langen Wartens und Geduldspiels vor der roten Ampel soll bald schon ein Ende haben: Die zuletzt getätigte Aussage der Stadt, dass der im Bau befindliche Kreisel an der ehemaligen Kreuzung Dinslakener Straße (K17)/Steinstraße vor Weihnachten für den Verkehr freigegeben werden soll, wird offenbar gehalten: Das Bauwerk wird am kommenden Freitag, 20. Dezember, offiziell eröffnet. Der Kreis als Straßenbaulastträger und die beim Umbau der K 17 ebenfalls involvierte Stadt haben für 13 Uhr einen Termin dafür anberaumt, wie die Erste und Technische Beigeordnete im Voerder Rathaus, Nicole Johann, am Montag auf Anfrage der NRZ erklärte. Bevor es Ende September an die abschließende Realisierung des Kreisverkehrs ging, war die Dinslakener Straße auf dem Abschnitt zwischen der Rahmstraße und der Steinstraße in 14 Monaten umgebaut worden.

Die Hoffnung, dass der Kreisel rechtzeitig zum Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde am vergangenen Wochenende für den Verkehr freigegeben werden kann, hatte sich für den ausrichtenden Verein, wie berichtet, nicht erfüllt. Das aufgrund des erwarteten Besucherstroms deshalb während des Budenzaubers befürchtete Verkehrschaos blieb aber aus, wie die Beigeordnete Nicole Johann erklärte. Die Verkehrslage sei unauffällig und ohne besondere Vorkommnisse gewesen. Die Stadt hatte zuvor Hinweise zum Umfahren des noch nicht fertigen Kreisverkehrs gegeben.