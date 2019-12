Klavierfestival in Hünxe: Zwei Konzerte mit Ran Jia

So schnell war das Weihnachtskonzert des Klavierfestival Ruhr auch in diesem Jahr wieder ausverkauft, das die Festivalleitung einen Zusatztermin ansetzte. So erfüllten an diesem Wochenende (Samstag und Sonntag) gleich zweimal festliche, aber auch überraschend jazzige Klänge die Alte Rentei von Schloss Gartrop. Ran Jia stammt aus Shanghai, studiert derzeit, wie einst Lang Lang, bei William Grant Nabore. Ihr Europadebüt gab sie 2008 als 19-Jährige beim Klavierfestival Ruhr, eines der Schubert-Stücke von damals spielte sie am Samstag als Zugabe.

Stücke von vier Komponisten

Was schon damals Publikum wie Kritiker begeisterte, wurde allerdings bereits in den ersten Takten des Abends deutlich. Es ist ihr Anschlag und die unglaubliche Geläufigkeit ihrer Finger vor allem der rechten Hand. Jeder einzelne Ton ist fein und rund wie eine Perle, und diese Perlen reiht sie nahtlos auf. Hinzu kommt eine stilistische Bandbreite, die auch völlig unterschiedliche Klangfarben hervorbringt. Stücke von vier Komponisten interpretierte Ran Jia in Gartrop, viermal war das Klangerlebnis ein völlig anderes.

Die erste Überraschung bot die „Botschafterin für klassische Musik der Chinese Aesthetic Education“ mit ihrer Interpretation von Bach. Sie taucht die Klavierbearbeitungen von „Schafe können sicher weiden“, „Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ“ und „Jesus bleibet meine Freude“ in Hall, sucht und findet in den Barockwerken romantisch große Spannungsbögen. Selbst die Abfolge der drei Stücke mit dem langsamen „Mittelsatz“ in Moll hat Sonatencharakter.

Ein Kinderlied von Mozart

Wer jetzt für Mozarts Sonate Nr. 3 in B-Dur KV 281 ähnliches erwartete, wurde wiederum überrascht. Ran Jias Mozart klingt klassisch verfeinert, verspielt, präzise wie eine Spieluhr. In den folgenden zwölf Variationen über „Ah, vous dirai-je, Maman“ – „ich finde es so großartig, wie Mozart ein Kinderlied in so vielen Stilen variieren konnte“, erklärte die Pianisten – blieb sie ebenfalls im Klangspektrum des Hammerklaviers.

Was der Steinway Flügel hergab, erlebte das Publikum nach der Pause. Schon bei den „Pagodes“ aus Debussys Estampes macht sie Druck, in der Soirée dans Granada mischen sich geheimnisvolle maurische Melodien mit den Rhythmen der spanischen Tänze und in den „Jardins sous la pluie“, den „Gärten im Regen“ tropft es nicht nur erfrischend von den Blüten, es prasselt auch so mancher Platzregen herab.

Ran Jias rasante, perlende Spieltechnik kulminiert in Debussys „L’Isle joyeuse“. Und auf zur nächsten Überraschung. Denn die nun folgende Christmas Fantasy des 1956 geborenen, russischen Komponisten Alexander Rosenblatt, erfüllte zwar mit „Stille Nacht“, „O du fröhliche“, „O Tannenbaum“ und „Jingle Bells“ die Erwartungen an ein Weihnachtskonzert. Aber was Ran Jia eigens für den Anlass einstudiert hatte, war Jazz. Und so ging es weiter. Rosenblatts zehn Variationen und Fuge über ein Thema von Niccolo Paganini sind nichts anderes als ein Parforceritt durch den Jazz – vom Ragtime über Swing bis zur modernen freien Improvisation.

Pianistin gab zwei Zugaben

Das Publikum ist hingerissen. Und auch Ran Jia selbst lässt sich von den von ihr selbst erzeugten Jazz-Schwingungen im Saal erfassen. Als zweite Zugabe und Abschluss des Weihnachtskonzertes habe sie eigentlich noch einmal etwas von Bach vorgesehen, erklärte sie am Samstag. Doch stattdessen spielte sie einen mitreißenden Ragtime.