Dinslaken. Manche Erweiterungen an den Kitas in Dinslaken sind fast fertig, andere müssen erst erarbeitet werden. Das ist der aktuelle Stand zu Kitaplätzen.

Kita-Maßnahmen in Dinslaken: Das ist der aktuelle Stand

Neben der Erweiterung der Kita Dickerstraße um die fünfte Gruppe im P-Dorf gibt es in Dinslaken noch weitere Vergrößerungen in Kindergärten. Nötig macht dies der gestiegene Bedarf an Betreuungsplätzen, gerade im Bereich der Kinder unter drei Jahre (U3).

Wie berichtet, haben die Ratsmitglieder am Dienstagabend unter anderem entschieden, dass die neue, noch im Bau befindliche Kita Hagenstraße nicht nur vier, sondern sofort fünf Gruppen bekommen wird. Die Fertigstellung des Neubaus verzögert sich dadurch etwas: Statt zum August soll der Kindergarten nun voraussichtlich im Dezember fertig werden.

Die längere Bauzeit stellt aber kein Problem für die bereits vorhandenen drei Gruppen dar, erklärt Stadtsprecher Marcel Sturm auf NRZ-Nachfrage. Die Kinder könnten auch bis Dezember im Interimsgebäude an der Katharinenstraße bleiben. Eine vierte und fünfte Gruppe gebe es derzeit noch nicht.

Diese Erweiterungen wurden schon beschlossen

Die zwei weiteren Gruppen in der Kita Riemenschneiderstraße sollen im April offiziell eingeweiht werden, dann soll auch der Umbau der Räumlichkeiten im St. Franziskus Altenpflegeheim fertig sein. Hier wird die Kita Brückstraße um zwei Gruppen für Kinder über drei Jahre (Ü3) erweitert. Die Erweiterung der Kita Rotbachstraße wird laut Stadtsprecher Sturm voraussichtlich im September 2021 fertig sein.

An der Kita KQL in Lohberg, die das neue Zuhause der in die Jahre gekommenen Kita Teerstraße werden soll, finden aktuell Erschließungsarbeiten statt und die Baustraße wird erstellt. Die Inbetriebnahme soll, so Sturm, Anfang 2022 erfolgen.

Diese Erweiterungen könnten noch beschlossen werden

Die Verwaltung denkt zudem über Erweiterungen an den Kitas Averbruchstraße und Hühnerheide nach. Hier könnten jeweils eine bis zwei Gruppen hinzukommen. Die Verwaltungsvorschläge sowie natürlich das Votum der Politik stehen in beiden Fällen noch aus – in der zweiten Sitzungsfolge, sprich im Mai und Juni, könnte hierüber laut Sturm gesprochen werden.