Kita kann bald in Neubau in Voerde-Friedrichsfeld ziehen

Der Schlüssel, den Bürgermeister Dirk Haarmann neben Brot und Salz an Monika Ingenabel, die Einrichtungsleiterin der Caritas-Kita St. Antonius, übergibt, ist ganz schön groß. In der Gruppe von Kindern, die den Bürgermeister von Voerde und die Kita-Leiterin umgeben, bricht leises Gemurmel aus.

Der riesige Schlüssel kann doch gar nicht in das kleine Schloss passen, oder? Nein, natürlich nicht! Sagt auch der Bürgermeister zu den Kita-Kindern, lacht und zückt wie zur Erklärung gleich einen weiteren Schlüssel, den kleineren und echten. „Der passt auch wirklich.“

In einer Woche geht es los

Der große Schlüssel hat natürlich nur Symbolcharakter. Denn am Montagvormittag hat Haarmann gemeinsam mit weiteren Vertretern der Voerder Stadtverwaltung, darunter die Beigeordneten Nicole Johann und Jörg Rütten sowie die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Schwarz (SPD), und Vertretern der Caritas-Kita, darunter Caritas-Direktor Michael van Meerbeck und die Kita-Leiterin Monika Ingenabel, Schlüsselübergabe an der Kastanienallee in Friedrichsfeld gefeiert: Ab kommendem Montag geht hier die für vier Gruppen ausgelegte Kita St. Antonius an den Start.

Nach rund 13-monatiger Bauzeit, etwas später als geplant – ursprünglich hatte die Verwaltung mit einer Fertigstellung im November gerechnet. Dennoch sagt Haarmann: „Wir waren relativ fix.“

Das Außengelände der Kita ist noch nicht fertig, soll es aber zur Einweihungsfeier im April. Bis dahin, sagt Kita-Chefin Monika Ingenabel, könne man für Draußen-Aktivitäten auf den nahe gelegenen Spielplatz oder in den Wald ausweichen. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Und offenbar auch eher sparsam. 3,4 Millionen Euro, erzählt der Bürgermeister, habe man für die Erstellung des Kita-Neubaus eingeplant, „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden wir aber unter diesem Budget bleiben.“ Zudem seien etwa 1,6 Millionen Euro aus Fördermitteln von Bund und Land in den Bau geflossen, die Stadt Voerde trage also wohl Kosten in Höhe von etwa 1,8 Millionen Euro. „Aber das ist es uns wert“, sagt Dirk Haarmann in Richtung der Kita-Kinder. „Dass ihr alles habt, was ihr braucht.“

Und was die Kinder in der Caritas-Kita alles haben werden, lässt sich an diesem Montag erahnen – auch wenn der Umzug von der Interims-Bleibe am Gymnasium erst ab Freitag erfolgt: Vier helle und durch dezente Farbakzente unterscheidbare Gruppenräume sind im Neubau entstanden. Daran grenzen kleinere Nebenräume, die unter anderem für den Mittagsschlaf genutzt werden können, und Toilettenanlagen für jede Gruppe. Außerdem gibt es eine große Küche, mehrere Räume für das Personal und Lagerflächen. Auch Möbel, Matten und größere Spielgeräte stehen schon.

Viel Fläche zum Bewegen

Der Neubau bietet mit seinen insgesamt rund 1100 Quadratmetern viel Platz für die Kinder – bis zu 70 Mädchen und Jungen aller Altersgruppen werden den Kindergarten künftig besuchen. „Und die viele Fläche haben wir, damit ihr euch auch alle hier bewegen könnt“, sagt Bürgermeister Haarmann zu den Kindern.

Die allerdings halten gerade noch artig inne, denn natürlich darf auch Caritas-Direktor Michael van Meerbeck stellvertretend für das 13-köpfige Kita-Team noch zu Wort kommen. Es sei toll, hier in Friedrichsfeld Teil der Nachbarschaft zu werden und auch die Möglichkeit zu bekommen, Kinder bei der Entwicklung zu „glücklichen und selbstbestimmten Menschen zu begleiten“, sagt er. „Wir danken der Stadt für die Möglichkeit, das tun zu dürfen.“ Bedanken und in der Nachbarschaft zeigen wolle man sich bei einer großen Einweihungsfeier im April.

Dann wird hier sicherlich Leben in der Bude sein, die acht anwesenden Kita-Kinder geben einen Vorgeschmack: Sie verteilen selbstgebastelte Sonnenblümchen an die Besucher, klatschen und singen: „So lustig ist’s im Kindergarten, ja!“

>> WAS BISHER GESCHAH

Im Oktober 2017 haben die Ratsmitglieder der Stadt Voerde beschlossen, die neue viergruppige Kita in Friedrichsfeld zu bauen.

Im August 2018 startete der Kita-Betrieb von St. Antonius dann in der Interims-Kita am Gymnasium.

Ende November 2018 gab es den symbolischen ersten Spatenstich auf dem 3088 Quadratmeter großen Gelände an der Kastanienallee.