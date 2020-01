Hünxer CDU setzt auf Aufklärung und Verständnis der Bürger

Auf ihrer zweitägigen Klausurtagung befasste sich die CDU-Fraktion Hünxe mit dem aktuellen Haushalt, der Personalplanung, der Investitionstätigkeit, den aktuellen Planungen und dem Klimaschutz.

„Rekorde über Rekorde“, konstatiert Fraktionschef Dr. Michael Wefelnberg. Das Haushaltsvolumen mit 34 Millionen Euro, die Einnahmen und die Ausgaben seien auf einem Rekordniveau. Erfreulicherweise habe der Kämmerer trotzdem ein Plus von 200.000 Euro für das Jahr 2020 anvisiert.

Erfreulich sei auch die hohe Investitionstätigkeit in die Infrastruktur. „Zu erwähnen seien hier der Breitbandausbau im Außenbereich, die Erneuerung von Regenrückhaltebecken – und in die Bildung“, so Wefelnberg. „Unsere Schulen erhalten die modernste digitale Ausstattung, wie jetzt auch der Presse zu entnehmen war.“

Wermutstropfen ist der hohe Schuldenstand

Ein Wermutstropfen sei für die CDU-Fraktion jedoch der hohe Schuldenstand, „der sich bei Ausschöpfung der Investitionen auf einen Gesamtstand von 26 Millionen Euro Ende des Jahres 2020 belaufen dürfte“. Zwar sei der Zinsaufwand wegen der Niedrigzinsphase über die Jahre nicht gestiegen, „jedoch müssen auch die Tilgungen 800.000 Euro jährlich erwirtschaftet werden“. Hier müsse mit Augenmaß vorgegangen werden, „damit künftigen Generationen finanziell nicht die Luft ab geschnürt wird“.

Ein weiteres wichtiges Thema seien für die CDU die hohen und steigenden Personalkosten von deutlich über fünf Millionen Euro. Die Stellenmehrung und die damit verbundenen erhöhten Personalkosten sehe die Fraktion kritisch und frage nach dem Warum, „obwohl gleichzeitig auch die Kosten für externe Aufträge nicht gesunken sind, sondern mit weiterhin knapp einer Million Euro auf einem anhaltend hohen Niveau verharren“.

„Wir müssen die Bevölkerungszahl halten“

Ein weiterer Schwerpunkt der Beratungen waren die Raumplanung, die Planung der innerörtlichen Bebauung sowie der Klimaschutz. Für die CDU-Fraktion sei klar: „Wir müssen die Bevölkerungszahl halten.“ Vor dem Hintergrund, dass der Einzelne immer mehr Quadratmeter beanspruche, sich die demographische Zusammensetzung der Bevölkerung ändere, Außenbereiche nicht mehr besiedelt werden können, sei die Innenraumverdichtung angesagt.

„Soll hier auch noch bezahlbarer Wohnraum bestehen, muss die Mehrgeschossigkeit im Innenbereich die Regel sein“, so Wefelnberg. „Da außerdem noch der Parkraum knapp wird, ist das Thema Tiefgaragen als Vorgabe bei entsprechenden Bauvorhaben ganz oben anzusiedeln.“ Da diese Vorhaben das Bild der Ortskerne schon verändern würden, setze die CDU-Fraktion darauf, „die Bürger frühzeitig mitzunehmen und ihnen die Notwendigkeit dieser Maßnahme zu erklären“.

Anpassung an die Klimaveränderungen

Die Anpassung an die Klimaveränderungen müssten in diesen Prozess eingebaut werden. Nach Ansicht der CDU-Fraktion seien hier auch unkonventionelle Lösungen für die Schaffung von Grünflächen angesagt, wie zum Beispiel grüne Dächer sowie die Begrünung von Gewerbegebieten.

Des weiteren soll bei Neubauvorhaben, Änderung von Baugebietssatzungen und neuen Baugebieten das Gebot der Pflanzung von Vorgärten in einen ordnungspolitischen Rahmen gegossen werden. „Unser Grundwasser muss durch Regenwasser wieder aufgefüllt werden können und deshalb gehören gepflasterte und betonierte Vorgärten nach und nach zurückgedrängt”, betont Michael Wefelnberg. Er möchte die CDU-Fraktion jedoch nicht als Verbotspartei etablieren, sondern setzt auf „Aufklärung und Verständnis der Mitbürger“.