Die Vorbereitungsarbeiten zum Bau der neuen Kanalbrücke über den Wesel-Datteln-Kanal an der L1 in Hünxe haben mit Rodungen begonnen.

Hünxe: Vorbereitungen für neue Kanalbrücke

Rodungsarbeiten östlich der L1 in Hünxe sind Bauvorbereitungsmaßnahmen für die neue Kanalbrücke, die die jetzige Behelfsbrücke über den Wesel-Datteln-Kanal ersetzen wird. Die Arbeiten müssen aus rechtlichen Gründen vor dem 1. März durchgeführt werden. Wie Christine Revers, stellv. Pressesprecherin beim Landesbetrieb Straßen NRW, auf Anfrage mitteilt, laufe derzeit die Vergabephase für den Auftrag.

Vormontage auf der Freifläche

Noch in diesem Jahr soll auf der Freifläche mit der Vormontage der neuen Brücke begonnen werden, danach, voraussichtlich 2021, werde auch die Behelfsbrücke für den Verkehr gesperrt, um den Austausch zu vollziehen. Die neue Brücke soll laut Landesbetrieb Straßen NRW in etwa zwei Jahren, also 2022, fertig sein.(