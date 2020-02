Hünxe: Hans Nover kandidiert nicht mehr und verlässt die EBH

Hünxe. Das Hünxer Ratsmitglied Hans Nover verlässt die Wählergemeinschaft Engagierte Bürger Hünxe (EBH) und kandidiert nicht mehr bei der Kommunalwahl.

Als Ratsmitglied ist Hans Nover mehr als zwei Jahrzehnte ununterbrochen im Rat der Gemeinde Hünxe vertreten. Dreimal wurde er als Mitglied der CDU gewählt, einmal als parteiloser Kandidat der Engagierten Bürger Hünxe (EBH). „Ehrenamtliche politische Arbeit habe ich immer gerne erbracht und die Freude daran ist auch heute noch ungebrochen“, so Nover. „Dennoch werde ich nicht erneut kandidieren, denn den Zeitpunkt für das Ende meiner Ratstätigkeit will ich selbst bestimmen.“

Hans Nover: „Ich mache gerne jungen Menschen Platz“

Bei der Kommunalwahl am 13. September werde er nicht erneut als Ratskandidat antreten. „Das soll deutlich machen, dass ich nicht an meinem Ratssessel klebe, mich nicht für unverzichtbar halte und gerne jungen Menschen Platz mache. Sie sind es, die die Folgen politischer Entscheidungen am längsten zu tragen haben.“ Verzicht auf eine erneute Ratskandidatur bedeute nicht, „dass ich mich gar nicht mehr politisch betätigen werde. Politik mit Vernunft will ich mit Rat und Tat weiterhin gerne unterstützen, Ideologie allerdings nicht.“

Auch Christel Giroud und Georg Bodt kandidieren nicht mehr

Die als Sachkundige Bürger nominierten EBH-Fraktionskollegen Christel Giroud (Wahlbezirk 13, Drevenack/Krudenburg) und Georg Bodt (WB 6, Hünxe) werden ebenfalls nicht mehr kandidieren und zusammen mit Hans Nover die Wählergemeinschaft verlassen.