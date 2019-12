Die Gemeinde Hünxe erklärt sich zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge. Das entschied der Gemeinderat am Donnerstagabend nach einer emotionalen Debatte. 15 Ratsleute der SPD, Grünen, FDP, EBH, Bürgermeister Dirk Buschmann und Ratsherr Stephan Barske stimmten für den Antrag von Kirchen, Awo und Flüchtlingshilfe, die CDU, UWH sowie Hans Nover von der EBH dagegen. Damit erklärt sich Hünxe bereit, zehn aus Seenot gerettete Flüchtlinge mehr aufzunehmen als es der Zuweisungsquote nach müsste.

Das sagen die Gegner

Zwar könne es für eine Partei, die das „C“ im Namen trägt, „nicht verkehrt sein“, den Kirchen, die den Antrag zum Sicheren Hafen gestellt hatten, „in sozialen Fragen zuzustimmen“, räumte die CDU in ihrer Stellungnahme ein. Allerdings habe sich die Gemeindeverwaltung nur „nebulös“ zu den zu erwartenden Kosten geäußert. Außerdem sei Hünxe schon jetzt nicht in der Lage, allen Flüchtlingen mit Bleiberecht den ihnen gesetzlich zustehenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen, so die CDU. Und Hünxe sende das falsche Signal nach Afrika: „Das Signal, dass diejenigen, die es aufs Wasserv geschafft haben, in Europa aufgenommen werden, könnte fatale Reaktionen und weitere Fluchtbewegungen über das Mittelmeer auslösen, die dann nicht mehr lösbar wären und somit noch größere Not erzeugen“, so die CDU.

Das sagen die Befürworter

Es sei eine Frage der Menschlichkeit und es gehe um Einzelschicksale, hielten die Befürworter dagegen. Und: Natürlich müsse man die grundlegenden Probleme vor Ort klären, beispielsweise keine Waffen liefern, wirtschaftliche Zusammenarbeit fördern, Maßnahmen gegen die Dürre treffen – „aber trotzdem müssen wir jetzt Menschen helfen, die sich aus Not und Verzweiflung auf den Weg machen“, so SPD-Chef Jan Scholte-Reh.

>>Hintergrund

Auch Dinslaken hat sich im Oktober zum Sicheren Hafen für Flüchtlinge erklärt und ist bereit, 50 Menschen zusätzlich aufzunehmen. In Dinslaken stimmte allerdings auch die CDU für den Antrag.

Ein ausführlicher Bericht folgt.