Voerde. Ausgewählte Fördervereine aus Dinslaken,Voerde und Hünxe stellt die NRZ-Redaktion vor. Heute ist es der Förderverein der Bücherei Friedrichsfeld.

Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Förderverein

Eine besinnliche Geschichte zum Vorlesen, ein schmackhaftes Rezept für das Weihnachtsfest – unter den vielen Büchern in den Bibliotheken sind auch solche zu finden, die die Advents- und Weihnachtszeit im Blick haben. Und diejenigen, die nur mal reinschnuppern wollen in einen Roman oder mal ein Rezept ausprobieren wollen, sind in den Bibliotheken an der richtigen Adresse. Doch auch diese Einrichtungen leiden unter den knappen öffentlichen Kassen. Auch hier helfen Fördervereine.

Hinter dem zweiten Türchen unseres Adventskalenders verbirgt sich der Förderverein der Bücherei Friedrichsfeld. Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt wurde auch über eine Schließung der Büchereien nachgedacht. Um diesem Schicksal zu entgehen, wurde in Friedrichsfeld innerhalb kurzer Zeit der Förderverein ins Leben gerufen. Mehr als 40 Bürger traten auf der Gründungsversammlung am 13. April 2011 dem Verein bei.

Die Attraktivität steigern

Durch das ehrenamtliche Engagement sollte der Betrieb der Bücherei langfristig gesichert, Kinder und Jugendliche in der Bildung unterstützt und das Lesevergnügen näher gebracht werden. Zudem will der Verein allen Teilen der Bevölkerung Zugang zu bildenden und unterhaltenden Medien ermöglichen und die Attraktivität der Bücherei steigern. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Erlösen aus öffentlichen Aktivitäten.

Vor sieben Jahren meldete der Verein, dass sich etwas geändert habe, denn seit dem 1. Juli 2012 betreibt der Förderverein die Bücherei am Marktplatz als Trägerverein.

Kontakt und Öffnungszeiten

Die Bücherei ist unter der Rufnummer 0281/43156 zu erreichen. Geöffnet ist sie montags, dienstags und freitags von 14.30 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 10 bis 13 Uhr. Informationen sind auch auf www.buecherei-friedrichsfeld zu finden.