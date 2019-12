Dinslaken/Voerde/Hünxe. Ausgewählte Fördervereine aus Dinslaken,Voerde und Hünxe stellt die NRZ-Redaktion vor. Heute ist es der Förderverein der Musikschule Dinslaken.

Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Förderverein

Jemandem etwas geben, jemandem helfen, ihn unterstützen, das verbindet man mit Weihnachten. Eine große Hilfe sind Fördervereine, sie gibt es für Schulen, für Kitas oder für die Freiwillige Feuerwehr. Hinter den Türchen unseres diesjährigen Adventskalenders verbergen sich ausgewählte Fördervereine aus Dinslaken, Voerde und Hünxe. Mit den kleinen und mal größeren Beiträgen will die NRZ-Redaktion auf die Vereine aufmerksam machen.

Zum Auftakt wurde der Verein der Freunde und Förderer der Musikschule Dinslaken ausgewählt. Denn Musik spielt in der Advents- und Weihnachtszeit eine große Rolle. Gegründet wurde der Verein 1987, wie der Vorsitzende Lutz Christofzik berichtet. Aktuell zählt er rund 100 Mitglieder. Der Verein unterstützt die musikalische Bildungsarbeit, hilft dabei, Musikinstrumente und Noten anzuschaffen. Zurzeit kümmert sich der Verein um die Anschaffung von Schränken für das neue Domizil. Erst in diesem Jahr ist die Musikschule an die Otto-Lilienthal-Straße 38b umgezogen. Der Jahresbeitrag liegt bei 20 Euro.