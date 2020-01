Veranstaltungskalender Hier ist was los in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Die Veranstaltungstipps fürs Wochenende vom 10. bis 12. Januar in Dinslaken/Voerde/Hünxe.

Ob Vernissage, Theaterpremiere oder Neujahrskonzert: Am zweiten Wochenende des neuen Jahres wird bei den Veranstaltungen auch kulturell Neues geboten.

Hier spielt die Musik!

Jessica Burri hat nicht nur eine berührende Sopranstimme. Sie begleitet sich selbst auf dem Dulcimer, einem englischen Saiteninstrument mit geradezu mystischem Klang. Am Samstag, 11. Januar, interpretiert sie ab 18 Uhr altenglische Weihnachtslieder in der Ev. Stadtkirche Dinslaken. Das Publikum erwartet engelsgleiche und zugleich mittelalterlich-menschliche Musik, für die diese Besetzung wie geschaffen ist. Jessica Burri ist in den USA geboren und studierte nach dem Besuch der Eastman School of Music an der Musikhochschule Köln. Ihre besondere Liebe gilt dem Dulcimer.

Am Sonntag, 12. Januar, stellt sich der neue Stipendiat des Lions Club Voerde erstmals im Neujahrskonzert vor. Ab 18 Uhr spielt Jun Zhao im Rathaussaal der Stadt Voerde Werke von Cesar Franck, Franz Schubert und in diesem Jahr selbstverständlich auch von Ludwig van Beethoven. Das Konzert ist so gut wie ausverkauft und das freut nicht allein Jun Zhao: Die Einnahmen werden, wie in den Vorjahren, zur Förderung junger Musikstudierender gespendet. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

So ein Theater!

Alle wissen, dass „Tartuffe“ ein Heuchler, Lügner und Scharlatan ist. Und trotzdem lassen sie sich lieber von seinem Charme verführen als dass sie ihm das Handwerk legen: Was die Komödienfigur von Molière seit Jahrhunderten so zeitlos aktuell macht, erzählt Regisseur Boris C. Motzki mit französischer Leichtigkeit in der rasanten Premiere der Burghofbühne Dinslaken am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr im Tribünenhaus der Trabrennbahn an der Bärenkampallee in Dinslaken. Karten für den „Tartuffe“ gibt es u. a. für 15 Euro (erm. 7,50 Euro) in der Stadtinformation im Rittertorhäuschen oder für 17 Euro (erm. 8,50 Euro) an der Abendkasse. Mit der culture-card ist der Eintritt frei.

Das Märchen vom „Gestiefelten Kater“ hat die Musikbühne Mannheim als Musical auf die Bühne gebracht. Die Aufführung für Kinder ab fünf Jahre findet am Sonntag, 12. Januar, in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums an der Hagenstraße in Dinslaken statt. Beginn ist um 15.30 Uhr. Die Tickets kosten in der Stadtinformation im Rittertorhäuschen acht Euro und an der Tageskasse zehn Euro.

Da schau her!

Vier Künstlerinnen, vier Stile, ein Thema: „Portraits - Vier Interpretationen“ zeigen Gabriele Sowa, Chris Deva Wagner, Ulrike Strobel und Doris Blacha bis zum 14. Februar in der Galerie „Kleeblatt“ 399 auf der Hünxer Straße 399 in Lohberg. Galerist Werner Heuking lädt gemeinsam mit den Künstlerinnen zur Vernissage am Freitag, 10. Januar, um 19 Uhr ein. Die Ausstellung selbst ist zu den Öffnungszeiten der Apotheke nebenan geöffnet. Schon vormerken: Am Donnerstag, 6. Februar, gibt es ein Sonderprogramm.

Der Verein Modellflug - Sportclub (MFSC) Testerberge veranstaltet am Sonntag, 12. Januar, sein Dreikönigsfliegen. Los geht’s um 10 Uhr auf dem Vereinsgelände (Zufahrt über den Sternweg). In den Vormittagsstunden werden nur Elektromodelle fliegen, kündigt der Verein an. Erst von 14 Uhr an werden auch Modelle mit Verbrennungsmotoren an den Start gehen. Zu dieser Veranstaltung werden auch die umliegenden Modellflugvereine eingeladen.