„Heim & Haus“ siedelt sich in Voerder Gewerbegebiet an

Auf dem 40.000 Quadratmeter großen Grundstück am Heideweg im Gewerbegebiet Grenzstraße sollen die Bauarbeiten in den nächsten Wochen voranschreiten. Auf der Fläche wird neben den Werken in Auerbach in der Oberpfalz und Osterfeld nähe Leipzig der dritte Produktionsstandort von „Heim & Haus“ in Deutschland entstehen. „Wir arbeiten dort derzeit unter sehr begrenzten Platzbedingungen und das ist für die Produktion nicht ideal“, sagt Stephan Nühlen, Leiter der Unternehmenskommunikation von „Heim & Haus“. Die vergangenen beiden Rekordsommer haben dem Unternehmen Rekordumsätze im Bereich des Sonnenschutzes beschert und die Auftragslage sieht gut aus. Daher war es an der Zeit, sich nach einem weiteren Produktionsstandort umzusehen.

Bewerbungsphase für Kernmannschaft läuft

„Der Standort in Voerde hat uns überzeugt“, erklärt Stephan Nühlen. Auf der Fläche am Heideweg soll eine 3500 Quadratmeter große Werkshalle entstehen, in der mittels einer teilweisen Zweigeschossigkeit gut 4000 Quadratmeter Fertigungsfläche geschaffen werden sollen. „Heim & Haus“ möchte die Fertigung von Wintergartenmarkisen und Vollkassettenmarkisen an den neuen Standort verlegen. „In den anderen Werken bleiben alle Arbeitsplätze erhalten“, sagt Stephan Nühlen. Zwischen 25 und 30 neue Arbeitsplätze sollen in Voerde entstehen. Die Bewerbungsphase für die Kernmannschaft läuft bereits und mit Alexander Höpken hat man auch schon einen Werkleiter gefunden. Der möchte auch beim Thema erneuerbare Energien einen Schwerpunkt setzen, so dass die neue Werkhalle mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden soll. „Wir wollen den erzeugten Strom für die Produktion nutzen und damit etwas unabhängiger sein. Und natürlich kommt das auch der Umwelt zu Gute“, sagt Alexander Höpken.

In Zukunft könnten die Produktionskapazitäten in Voerde noch erweitert werden und man lässt am Standort auch Platz für ein repräsentatives Verwaltungsgebäude. „Wir sind in den vergangenen 50 Jahren in jedem Jahr gewachsen und glauben daran, dass es auch in Zukunft weitergeht“, sagt Matthias Schommers, Enkel des Unternehmensgründers und Leiter Human Resources von „Heim & Haus“. Aus diesem Grund war es dem Unternehmen wichtig, auf dem Gelände in Voerde die Möglichkeiten für eine Erweiterung zu haben.

Voerdes Bürgermeister lobt strategisches Denken der Firma

Dieses strategische Denken lobte auch Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann. „Ich freue mich sehr, dass sich ,Heim & Haus’ für Voerde als neuen Standort entschieden hat“, sagt er. „Mit der Produktpalette passt das neue Werk auch sehr gut an den Standort, in dessen Nähe es mehrere Unternehmen gibt, die sich auf das Thema Haus und Wohnen spezialisiert haben“, erklärt er. Ab 2021 sollen dann in Voerde auch neue Arbeitskräfte ausgebildet werden. „Das machen wir an allen unseren Standorten“, sagt Stephan Nühlen. Die Neuansiedlung soll ein langfristiger Gewinn für Stadt und Unternehmen sein.

>> Info: Die Firma „Heim & Haus“

Das Unternehmen wurde 1971 im Großraum Nürnberg von Rolf Schommers senior gegründet. Seit dem Jahr 1976 ist die Firma mit einer Produktionsgesellschaft auch in Duisburg aktiv.

Die Firma stellt Rollläden, Markisen, Kunststofffenster und weitere Bauelemente auf Kundenwunsch her. Jedes Stück aus der Fertigung wird dabei individuell angefertigt.

380 Montagepartner kümmern sich deutschlandweit darum, dass „Heim & Haus“ im Direktvertrieb Lösungen aus einer Hand anbieten kann – von der Beratung des Kunden bei ihm zu Hause über die Fertigung bis hin zur Montage.