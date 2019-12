Grüne wollen Zahlen zum Waffenbesitz in Voerde wissen

Die Stadt soll nach Anregung von Bündnis 90/Die Grünen bei der Kreispolizeibehörde erfragen, wie es in Voerde um den Besitz von Waffen bestellt ist. Der Antrag kam in der jüngsten Sitzung des Stadtrates auf den Tisch – und löste in den Reihen der CDU Irritation aus: Ratsherr Jan Langenfurth fragte nach, welche Art der öffentlichen Diskussion die Grünen führen wollten. Mit den Daten soll sich nach deren Willen nicht nur der hinter verschlossenen Türen tagende Arbeitskreis „Sicherheit und Ordnung“ beschäftigen. Die Zahlen sollen in einer Form übermittelt werden, die auch eine öffentliche Debatte erlaubt.

Ausgangspunkt ist die Silvesternacht 2015/16 in Köln

Seine Fraktion wolle wissen, ob „das subjektive Gefühl der Menschen“, wonach die Kriminalität steige, zu einer Zunahme der kleinen Waffenscheine geführt habe, erläuterte Grünen-Fraktionsvorsitzender Stefan Meiners. Die Zahlen sollen für die zurückliegenden fünf Jahre – jeweils getrennt nach der Art der waffenrechtlichen Erlaubnisse – aufgezeigt werden. Ausgangspunkt ist der Jahreswechsel 2015/16, als es in der Silvesternacht in Köln zu Übergriffen gekommen war: Die Grünen stellen die Frage, ob aufgrund dessen in Voerde ein deutlicher Anstieg waffenrechtlicher Erlaubnisse zu verzeichnen war, und, wenn ja, ob die Zahlen danach wieder abfielen, sprich, es einen „Peak“ gab.

Wer einen kleinen Waffenschein hat, kann Schreckschuss-, Gas- und Signalwaffen – außer grundsätzlich bei öffentlichen Veranstaltungen – mit sich führen, wie die Polizei NRW auf ihrer Webseite unter anderem erklärt. Dort appelliert sie, vor der Beantragung eines kleinen Waffenscheins oder dem Kauf einer solchen Waffe zu hinterfragen, ob diese wirklich benötigt werden.

Polizei weist auf Gefahren auch von Schreckschuss-, Gas- und Signalwaffen hin

Die Polizei verweist darauf, dass das Mitführen erhebliche Gefahren mit sich bringe – etwa weil die genannten Waffen von scharfen Waffen oft nicht zu unterscheiden seien. Auch an dem Punkt setzen die Voerder Grünen an, indem sie die Möglichkeit eines Hinweises darauf ins Spiel bringen, die Waffen wieder zurückgeben zu können.

CDU-Ratsherr Langenfurth schob im Stadtrat die Frage hinterher, warum auch die Zahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse für Sportschützen und Jäger in Voerde eruiert werden soll. Die Grünen wollen einen Gesamtüberblick und die Zahlen in Relation setzen. Sportschützen und Jäger müssten für den Besitz scharfer Waffen hohe Auflagen erfüllen. Die rechtlichen Kontrollen seien recht engmaschig. Und: Dieser Personenkreis sei den Umgang mit Waffen gewohnt, erklärt Meiners, der hier mit keinem „Peak“ bei den waffenrechtlichen Erlaubnissen aufgrund der Kölner Silvesternacht rechnet. Seine Fraktion möchte auch wissen, wie viele waffenrechtliche Verbote aufgrund vorheriger Vergehen jeweils in den Jahren 2015 bis 2019 in Voerde erlassen wurden. (P.K.)