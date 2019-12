Voerde. Ausgewählte Fördervereine aus Dinslaken, Voerde und Hünxe stellt die NRZ-Redaktion vor. Heute: Der Förderverein der Stadtbibliothek Voerde.

Für eine attraktive Bücherei in Voerde

Mehr Bücher, neue Regale und Lesungen für Kinder und Erwachsene. All das und noch einiges mehr hat der Förderverein der Stadtbibliothek Voerde in diesem Jahr ermöglicht. Mit insgesamt 5000 Euro haben dessen Mitglieder in diesem Jahr die Stadtbibliothek unterstützt. „Wir helfen, die Attraktivität zu verbessern und haben in der Vergangenheit zum Beispiel einen Gaming-Corner eingerichtet“, erläutert Erich Ginz, erster Vorsitzender des Vereins. Seit 2011 unterstützt der Verein die Arbeit der Stadtbibliothek und zählt zurzeit 44 Mitglieder.

Drei Büchermärkte pro Jahr

Die Einnahmen erzielt der Verein zum einen durch Spenden, zum anderen aber auch durch Veranstaltungen wie Büchermärkte. Zwei bis dreimal im Jahr verkaufe der Verein gebrauchte Bücher, erzählt Ginz. „Wir nehmen gut erhaltene Bücher an, die auch noch relativ aktuell sind“, erklärt er. Über gute Bücherspenden freue sich der Verein immer. In diesem Jahr verkauften die Fördermitglieder die gespendeten Bücher beispielsweise auf dem Maimarkt in Voerde.

Auch im kommenden Jahr möchte der Verein die Bibliothek wieder unterstützen. Bereits im Frühjahr 2020 lädt der Förderverein deshalb zu einer Veranstaltung für Kinder ein. Unter der Leitung von Autor und Illustrator Dominik Rupp können Kinder dann die japanische Manga-Zeichentechnik erlernen, erzählt Ginz.

Informationen zum Verein

Wer die Arbeit des Vereins unterstützen möchte, kann auch selbst Mitglied werden. Informationen zur Mitgliedschaft gibt es in der Stadtbibliothek Voerde oder auf der Internetseite des Fördervereins auf www.foerderverein-stabi.de.